La nuova Rai targata Lega – Movimento 5 stelle ripartirà senza Luca e Paolo ma, soprattutto, senza Fabio Fazio. Al suo posto si fa sempre più forte il nome di Massimo Giletti. Il cambio nel programma di punta della domenica sera è nell’aria da tempo e per motivare una decisione politica si sono messi davanti i numeri.

Fazio, è “l’accusa”, non avrebbe mai sfondato. Lo share sempre inferiore al 20 per cento viene giudicato non soddisfacente per un programma in prima serata su Rai 1. Inoltre è stato più volte ribadito da diversi esponenti politici come il compenso del conduttore sia troppo elevato.

Così si motiverebbe la decisione di cancellare Che tempo che fa. E, al suo posto, ci sarebbe il programma L’Arena, condotto da Massimo Giletti. E rumors vorrebbero Fabio Fazio lontano dalla Rai: per lui è pronto un super contratto su Discovery.

Ma c’è una rottura in casa Mediaset che potrebbe portare a una clamorosa new entry in Rai: Belen. Dopo anni sotto il marchio Fininvest, la showgirl, alla quale non è stato assegnato un programma “in solitaria” in prima serata, potrebbe sbarcare a viale Mazzini.

La “nuova Rai” sarebbe quindi all’insegna di Mara Venier (Domenica In), Massimo Giletti (L’Arena) e Belen Rodriguez. Ma anche la Vita in diretta subirà un cambio al timone.

Fuori Francesca Fialdini, al suo posto al fianco di Tiberio Timperi potrebbe esserci Elisa Isoardi, con la ex fidanzata di Matteo Salvini che abbandonerebbe la Prova del Cuoco.

Ora si attende la contromossa di Mediaset, che riesce a sfondare solo con le fiction targate Gianni Morandi e Raul Bova. Ma non avendo frecce ulteriori al proprio arco (porta chiusa in casa Biscione per Fabio Fazio), la strada è quella che porta a un raddoppio di Maria De Filippi e Barbara D’Urso.

Per Maria De Filippi ci dovrebbe essere spazio addirittura in prima serata con puntate speciali di Uomini e Donne. Per Barbara D’Urso è invece in cantiere un nuovo format in prima serata, non “un reality” ma “un programma di intrattenimento”.