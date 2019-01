La rivolta dei sindaci contro il decreto Sicurezza: “Non lo applichiamo”

Il sindaco di Palermo ha sospeso gli effetti del decreto Sicurezza del governo giallo-verde, scatenando le ire del ministro dell’Interno.

Tramite un una circolare inviata al responsabile del servizio anagrafe, il 2 gennaio 2019 Leoluca Orlando ha chiesto di “approfondire tutti i profili giuridici anagrafici” che deriveranno dall’applicazione della norma.

Nel mentre, il sindaco ha deciso di “sospendere, per gli stranieri eventualmente coinvolti dalla controversa applicazione della legge, qualunque procedura che possa intaccare i diritti fondamentali della persona con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle procedure di iscrizione della residenza anagrafica”.

Il provvedimento del primo cittadino di Palermo riguarda le disposizioni secondo cui alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi umanitari, i cittadini stranieri non potranno più iscriversi all’anagrafe. La norma contestata interessa anche i minori non accompagnati che hanno il permesso di soggiorno per motivi umanitari e coloro che hanno lo stesso documento per motivi di lavoro.

La rivolta dei sindaci – Leoluca Orlando non è l’unico sindaco ad essersi schierato contro il decreto Salvini. Anche il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, ha rivendicato la sua opposizione alle norme del decreto Sicurezza, che a suo parere mette a repentaglio gli interessi primari della persona come l’assistenza e l’asilo.

Sulla stessa scia il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che a Repubblica spiega: “Firenze non si piegherà al ricatto contenuto nel decreto sicurezza (…) in modo legale troveremo una soluzione per questi migranti, fino a quando non sarà lo Stato in via definitiva a trovare quella più appropriata”.

Quella di Palermo è una scelta da studiare, su cui rifletterò”, ha risposto il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, commentando la decisione di Olrando. “La questione della sicurezza – e della convivenza – si declina attraverso diritti e doveri”.

Sostengo al sindaco di Palermo è stato espresso anche da Nicola Zingaretti, secondo cui le norme contenute nel decreto Sicurezza sono state scritte solo “per l’ossessione di fare propaganda”.

Il botta e risposta – Il commento di Matteo Salvini non si è fatto attendere. “Con tutti i problemi che ci sono a Palermo, il sindaco sinistro pensa a fare ‘disobbedienza’ sugli immigrati”, ha scritto il leader della Lega su Twitter.

Poco dopo è arrivata anche la replica del sindaco di Palermo: “Il nostro non è un atto di disobbedienza civile né di obiezione di coscienza, ma la semplice applicazione dei diritti costituzionali che sono garantiti a tutti coloro che vivono nel nostro paese”.

“Siamo davanti ad un provvedimento criminogeno. Ci sono migliaia, centinaia di migliaia di persone che oggi risiedono legalmente in Italia, pagano le tasse, versano contributi all’Inps e fra qualche settimana o mese saranno ‘senza documenti’ e quindi illegali. Questo significa incentivare la criminalità, non combatterla o prevenirla”, ha detto il sindaco.