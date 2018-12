Per entrare a Venezia si dovrà pagare il biglietto. Il Comune è infatti stato autorizzato ad applicare, per l’accesso alla città lagunare dei non residenti e “con qualsiasi vettore” un contributo fino a 5 euro che andrà a sostituire la tassa di soggiorno.

La misura, stabilita nella manovra finanziaria, è valida non solo per la Città antica, ma anche per le isole minori delle laguna.

Anche un turista che si recherà a Venezia per una sola giornata dovrà quindi pagare 5 euro. Chi invece ha una camera d’albergo prenotata, e sulla quale grava una tassazione di 5 euro a notte, non dovrà pagare ulteriori somme per entrare nella Città antica.

Il ticket sarà simile a quello che viene applicato in altre località turistiche come l’isola d’Elba. Inserito nel maxi emendamento approvato al Senato, una volta ricevuto il via libera dalla Camera dovrà essere poi ratificato dal Consiglio comunale di Venezia.

Il biglietto d’ingresso, ribattezzato “tassa di sbarco”, è un’imposta equivalente alla tassa di soggiorno ma indirizzata ai turisti “pendolari”, quelli che arrivano quindi a Venezia in giornata, senza pernottarvi.

La “tassa di sbarco” a Venezia non dovrebbe essere fissa: a seconda dei periodi dell’anno potrebbe variare tra i 2,50 e i 5 euro. Ma il Comune ha anche facoltà di farla salire fino a 10 euro per i turisti “pendolari” in particolari occasioni: e subito la mente corre al periodo del Carnevale.

Il contributo dovrebbe essere inserito come “tassa” attraverso il biglietto di trasporto con il quale il turista arriverà in laguna: prezzo maggiorato, quindi, per treno, autobus o nave da crociera. Spetterà alle aziende private riscuotere e versare l’importo alle casse comunali.

Il ticket, secondo quanto dichiarato dal sindaco Luigi Brugnaro, servirà inoltre a monitorare l’arrivo dei turisti in città e sarà, dopo i tornelli, un ulteriore strumento del controllo dei flussi in laguna.