Stasera in tv 27 dicembre 2018 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Piccole donne, La bella addormentata nel bosco, Io sono Battista, Una notte al museo 3, MasterChef All Stars Italia

Cosa c’è stasera in tv 27 dicembre 2018? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di giovedì 27 dicembre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 27 dicembre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La bella addormentata nel bosco

22:50 – Anna dai capelli rossi – Promesse e giuramenti

23:35 – TG1 60 Secondi

23:40 – Anna dai capelli rossi – Promesse e giuramenti

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Australia

23:55 – Speciale Tg sport *Un anno di sport*

00:55 – Zona B

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Notte al museo 3 – Il segreto del Faraone Prima Visione RAI

23:05 – TG Regione

23:10 – TG3 Linea notte

23:34 – Meteo 3

23:45 – I miei vinili

Stasera su Rai 4

20:37 – Lol 🙂 ep.103

21:06 – Grand Budapest Hotel

22:43 – Mortdecai

00:26 – Supernatural XII ep.2

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – RIASSUNTO – PICCOLE DONNE

21:23 – PICCOLE DONNE – 1aTV

23:31 – TUTTI INSIEME INEVITABILMENTE – 1 PARTE

00:25 – TGCOM

00:26 – METEO.IT

00:29 – TUTTI INSIEME INEVITABILMENTE – 2 PARTE

Stasera su Italia 1:

20:35 – C.S.I. NEW YORK – DUE ANNI IN PIU’

21:25 – IO SONO BATTISTA

00:05 – MI FIDO DI TE – 1 PARTE

Stasera in tv 27 dicembre 2018 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

00:02 – 1997 FUGA DA NEW YORK

Stasera su Canale 20:

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – LA CONFIGURAZIONE ABITATIVA

21:00 – THE DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – THE DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT – 2 PARTE

23:20 – TRANSPORTER II – GAME OVER

Stasera su Paramount Channel:

21:10 – Cambio di gioco

23:10 – Hercules: Il guerriero

23:11 – Hercules: Il guerriero

01:05 – In the Name of the King

Stasera su Rai Movie:

19:25 – Totòtarzan

21:10 – Un anno da ricordare

23:15 – Robin e Marian

01:05 – Mio Dio, come sono caduta in basso!

Stasera su Cine Sony:

19:15 – La sfilata di Natale

21:00 – Senti chi parla 2

22:30 – Senti chi parla adesso!

00:20 – Il marito

Stasera su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LINEA DI FUOCO

21:00 – GRAN TORINO

23:26 – SCUOLA DI CULT

23:31 – ALFABETO

23:47 – POTERE ASSOLUTO

Stasera su Tv8:

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – Il mio grosso grasso matrimonio greco

23:05 – Sperduti a Manhattan

00:45 – La storia infinita

Stasera su Italia 2:

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – PEGASUS CONTRO DRAGONE

21:10 – INTERCEPTOR IL GUERRIERO DELLA STRADA

23:05 – INTERCEPTOR (MAD MAX)

01:10 – ZANZIBAR – PREMIO LETTERARIO

Stasera in tv 27 dicembre 2018 su La5:

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – LETTERA DI NATALE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – LETTERA DI NATALE – 2 PARTE

23:00 – AIUTO! ARRIVANO GLI OSPITI..

23:55 – AIUTO! ARRIVANO GLI OSPITI..

00:45 – I-CREW

Stasera su Cielo:

20:25 – Affari di famiglia Affari reali!

20:50 – Affari di famiglia Scagnozzo di Bonnie&Clyde

21:15 – Ip Man: Final Fight

23:10 – Amore e sesso in Giappone

00:20 – L’amante inglese

Stasera su Nove:

20:15 – Cucine da incubo Italia – Al Vecchio Molino

21:25 – I grandi papi – Wojtila

22:55 – La neve nel cuore

01:00 – Dynamo: magie impossibili

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap – Collezione Autunno/Inverno

21:15 – Body of proof

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:55 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Ghali Live Tour – 1^TV

22:00 – Dr. Pimple Popper: i 12 pop del Natale

23:25 – ER: storie incredibili – Il dilemma dei dottori

00:30 – ER: storie incredibili – Colpo di tacco

Stasera su Spike:

20:40 – MERLIN Il castello di Fyrien

21:30 – ACE VENTURA: L’ACCHIAPPANIMALI

23:30 – L’IMPERO PROIBITO

01:20 – THE LIBRARIANS… e gli uomini vuoti

Stasera in tv 27 dicembre 2018 su Sky Cinema 1:

21:00 – Cinepop

21:15 – La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel Prima TV

23:05 – La fuga dell’assassino

Stasera su Sky Uno:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – MasterChef All Stars Italia – 1^TV

22:25 – MasterChef All Stars Italia – 1^TV

23:30 – MasterChef All Stars Italia