La senatrice Cirinnà a Epcc: “Da giovane mi hanno portata dall’esorcista”

Monica Cirinnà, senatrice del Pd e prima firmataria della legge sulle unioni civili, è stata ospite al programma di Alessandro Cattelan “Epcc a teatro”, in onda su Sky Uno.

Durante la puntata, oltre al simpatico sketch con il tutorial su matrimonio e unioni civili, la Cirinnà ha raccontato della passione per i gatti e della sua curiosa disavventura ai tempi della scuola cattolica che frequentava.

Nell’intervista con Cattelan la Cirinnà racconta che da bambina aveva sempre con sé giornali come il comunista “Lotta Continua” e la rivista satirica “Il Male”. La madre della senatrice, una donna molto religiosa, preoccupata andò a parlare con la suora superiora, responsabile della scuola, perché credeva che la Cirinnà avesse un delirio demoniaco. La portarono quindi da un’esorcista.

L’esorcista però disse che la bambina non ne aveva alcun bisogno, non era posseduta. E consigliò alla madre di farle semplicemente cambiare scuola.

Nella stessa puntata è stato ospite a Epcc anche l’attore Valerio Mastandrea, qui sotto il suo monologo diventato virale sui social.

“I figli ti invecchiano”

Intervista di TPI a Monica Cirinnà per uno sguardo d’insieme sul nuovo governo, sugli ultimi fatti di cronaca e sulle dichiarazioni rilasciate dai ministri Salvini e Fontana in materia di diritti: “Il M5S è di destra, non si occuperà di diritti civili. Attenti a Di Maio e Salvini, sarà un anno difficile”

