Diretta Elezioni 4 marzo | Risultati aggiornati in tempo reale | Gli exit poll, le ultime news, le previsioni e le anticipazioni (aggiornare continuamente la pagina)

14.40 – “Il progetto di liberi e uguali prosegue. È un progetto politico in cui crediamo fermamente. Pensiamo di continuare a rappresentare la sinistra. Abbiamo preso un milione e centomila voti. La prima cosa che voglio fare è ringraziare chi ci ha dato il consenso. Meritano di essere rappresentati in Parlamento. C’è delusione per il mancato successo della nostra forza e per non saper saputo intercettare il consenso travolto dall’onda del successo della destra e del M5S”. È il commento del leader di Liberi e uguali, Pietro Grasso, in conferenza stampa a Roma.

13.00 – risultati parziali aggiornati (60.130 sezioni scrutinate su 61.401): Camera – M5s 32,4%, Pd 18,8%, Lega 17,6%, Fi 14,1%, FdI 4,3% Leu 3,3%, +Europa 2,5%, Noi con l’Italia 1,3%, Pap 1,1%

Senato – M5s 32,0%, Pd 19,2%, Lega 17,8%, Fi 14,5%, FdI 4,3% Leu 3,3%, +Europa 2,4%, Noi con l’Italia 1,3%, Pap 1,0%

12.00 – Elezioni politiche 2018: cosa succede adesso. Il M5S trionfa alle elezioni politiche italiane 2018. Anche la Lega vola, superando Forza Italia. Crollo del PD. Ora però cosa succede? Ecco alcuni possibili scenari

I grafici che mostrano i risultati elettorali





9.00 – Riepilogo: come sono andate le elezioni politiche 2018 (qui il riassunto completo).

Il voto del 4 marzo 2018 ha sancito il trionfo del M5S alla Camera e al Senato, primo partito in Italia, con un risultato schiacciante al Sud, dove ha letteralmente dominato.

Il PD ha subito un netto crollo, è al suo minimo storico. Liberi e Uguali non pervenuto.

La Lega è l’altro grande vincitore di questa tornata elettorale, che ha invece ottenuto il suo massimo storico, superando Forza Italia e divenendo il primo partito all’interno della coalizione del centrodestra.

Il centrodestra, nel complesso, è la prima coalizione politica, con circa il 37 per cento dei voti. Il centrosinistra invece si attesta intorno al 22.6 per cento dei consensi.

Se ci sono dei vincitori, dunque, questi sono due: il M5S e la Lega. Capaci non solo di essere riusciti a ottenere un risultato schiacciante (quasi un italiano su due ha votato per le forze politiche di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio). Se c’è uno sconfitto, quello è senz’altro il PD, lo schieramento più colpito dal risultato di questo voto.

—

6.18 – Nel seggio del Senato di Firenze, il segretario del PD Matteo Renzi vince con oltre il 44 per cento dei voti.

6.15 – Vittoria netta per Luigi Di Maio nel collegio di Acerra, dove il candidato premier del Movimento Cinque Stelle vince con oltre il 63 per cento dei voti.

6.11 – Il ministro dell’Economia Piercarlo Padoan è in testa a Siena con uno scarto di poco più di un punto percentuale sul leghista Claudio Borghi

3.38 – Beppe Grillo è contento del risultato. A riferirlo è la deputata del Movimento Cinque Stelle Giulia Grillo.

3.12 – Proiezione SWG sui seggi del Senato: Centrodestra 127-147, Movimento Cinque Stelle 95-115,Centrosinistra 50-70, Liberi e Uguali 6-8

2.53 – Per il vicesegretario del Partito Democratico Maurizio Martina, per il centrosinistra si tratta di una sconfitta evidente.

2.49 – Giulia Grillo del Movimento Cinque Stelle ha chiesto che sia data al suo movimento la presidenza della Camera.

2.23 – Seconda proiezione Camera SWG (copertura 35%):

M5S 32.3%

Forza Italia 14.3% – Lega 17.3% – Fratelli d’Italia 4.3% – Noi co l’Italia UDC 1%

PD 18.7% – Più Europa 2.7% – Noi con l’Italia UDC 1% – Civica Popolare 0.5% – Insieme 0.7%

Leu 3.4% – Potere al Popolo 1.5%

Coalizioni: CDX 36.9% – M5S 32.3% – CSX 23%

1.20 – Terza proiezione SWG (copertura 60%): Il Movimento 5 Stelle al 32.3%. Pd al 18,9%. Centrodestra: Lega (17,5%) davanti a Forza Italia (14.5%). Sotto tutti gli altri:

M5S 32.3%

Forza Italia 14.5% – Lega 17.5% – Fratelli d’Italia 4.1% – Noi con l’Italia UDC 1.2 %

PD 18.9% – Più Europa 2.5% – Civica Popolare 0.5% – Italia Europa Insieme 0.6%

Liberi e Uguali 3.3%

Potere al Popolo 1.2%

Casa Pound 0.8%

Popolo della Famiglia 0.7%

1.20 – Terza proiezione RAI, Senato: CDX 35,6% | M5S 32,5% | CSX 23%

1.18 – In Campania, al senato, dopo 293 sezioni scrutinate il Movimento Cinque Stelle e in testa nettamente con il 53%.

1.10 – Il leader del PD Matteo Renzi è saldamente in testa nel suo collegio del senato a Firenze, dove sta ottenendo il 45% dei voti. Dietro di lui il leghista Bagnai al 25%

00.50 – Euro inverte rotta, in calo dopo prime proiezioni. Attesa apertura invariata per le borse asiatiche. L’euro inverte la rotta nei confrontidel dollaro dopo le prime proiezioni sul voto italiano. Lamoneta unica ha aperto le contrattazioni in rialzo, fino a1,2365 dollari, dopo l’accordo in Germania sulla GrandeCoalizione, per poi scendere dello 0,1% a 1,2308 dollari dopo leprime proiezioni. Attesa apertura senza grossi scossoni per i listini asiatici,con i future sul Nikkei di Tokyo praticamente fermi, come quelli sul listino di Osaka.

00. 48 – FICO (M5S) PERNO PARLAMENTO, SE SFONDIAMO 30% RISULTATO STORICO. “Siamo ancora all’inizio del percorso notturno elettorale, dico esclusivamente che siamo alti e che dobbiamo essere il perno fondamentale del Parlamento. E’ chiaro che se sfondiamo il 30 per cento è un risultato storico per il M5S e le persone stanno premiando un lavoro serio, trasparente e onesto degli ultimi cinque anni e non solo”. Così Roberto Fico, che sta seguendo la maratona elettorale a Napoli, ha commentato le prime proiezioni delle elezioni relative al Senato. A chi gli chiedeva un commento sul risultato del centrodestra ha risposto: “Non mi interessa commentare loro in questo momento, mi interessa commentare solo il M5S, la notte è ancora lunga”.

00.28 – La distribuzione dei seggi conseguente agli exit poll diffusi dalle varie reti tv non consentirebbe ad alcuna coalizione o partito di raggiungere la maggioranza assoluta. In base ai dati elaborati da Quorum per Agi, il centrodestra otterrebbe 257 seggi alla Camera e 123 al Senato, M5s 204 alla Camera e 102 al Senato, il centrosinistra, rispettivamente, 138 e 74, Leu 19 e 10.

00.26 – Alessandro Di Battista (M5S) ha commentato così la prima proiezione delle elezioni: “Se questi dati dovessero essere confermati si tratterà di un trionfo, una vera e propria apoteosi che dimostra il lavoro che abbiamo fatto. E che tutti quanti dovranno venire a parlare con noi. E questa è la migliore garanzia di trasparenza per i cittadini, perché tutti i partiti dovranno venire a parlare con noi secondo i nostri metodi di trasparenza”.

00.13 – Prima proiezione SWG (copertura 12%): Il Movimento 5 Stelle al 33%. Pd al 18,7%. Centrodestra: Lega (17,3%) davanti a Forza Italia (14,1%). Sotto tutti gli altri:

M5S 33%

Forza Italia 14.1% – Lega 17.3% – Fratelli d’Italia 4.2% – Noi con l’Italia UDC 1.0 %

PD 18.7% – Più Europa 2.6% – Civica Popolare 0.5% – Italia Europa Insieme 0.8%

Liberi e Uguali 3.3%

Potere al Popoli 1.3

Casa Pound 0.8%

00.08 – SALVINI: “La mia prima parola: GRAZIE!”. Cosi’ su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini.

23.52 – ELEZIONI: EXIT POLL CAMERA (RAI): PREVISIONE SEGGI: 225-265 A CDX ; 195-235 A M5S ; 115-155 A CSX

23.45 – I secondi exit poll della Rai indicano che la Lega avrebbe ottenuto più voti di Forza Italia all’interno della coalizione di centrodestra. M5S sarebbe il primo partito (tra 29,5 e il 32,5%). Il PD avrebbe ottenuto tra il 20 e il 23%. La Lega tra il 13 e il 16% ; Forzza Italia tra il 12,5 e il 15,5%. FdI tra il 3,5 e il 5,5%, Liberi e Uguali tra il 3 e il 5%. La lista +Europa con Bonino arriverebbe tra il 2 e il 4%.

23.00 – Ecco cosa indicano i primi exit poll delle elezioni (qui l‘articolo completo):

23. 50 – CasaPound, “sotto 1% per noi sconfitta” – “Sotto 1% sarebbe una sconfitta, noi aspiriamo a superare lo sbarramento. Nell’ultimo mese siamo cresciuti tanto. Siamo stati determinati a non accogliere provocazioni”. Così il candidato premier per Casapound Simone DiStefano commenta gli exit poll dalla sede del movimento di estrema destra al quartiere Esquilino a Roma.

23.40 – “L’Unione europea passerà una bruttaserata…”. E’ il tweet sulle elezioni italiane della leader delFront National Marine Le Pen, che alle parole fa seguire unemoticon con un faccino che sorride.

23.30 – EXIT POLL REGIONALI LAZIO. Nicola Zingaretti (Pd) avanti con il 30-34%, segue Stefano Parisi (centrodestra) con il 26-30%, Roberta Lombardi (M5S) è al 25-29%, mentre Sergio Pirozzi si ferma al 2-4%. In Lombardia è in vantaggio il candidato del centrodestra Attilio Fontana con il 38-42%, segue Giorgio Gori (Pd) con il 31-35%, Dario Violi (M5S) è al 17-21%, mentre Onorio Rosati (Liberi e Uguali) si ferma al 2-4%.

23.20 – Cosa dicono i media esteri. Gli exit poll delle elezioni italiane sono le breaking news sui siti internazionali, da El Pais a SkyNews, da Le Monde al Guardian. Tutti riportano la vittoria della coalizione di centrodestra nel suo insieme sottolineando tuttavia che il Movimento 5 Stelle è il primo partito. Ma è diffusa la lettura di un “hung parliament”, ovvero di un’Parlamento appeso’ senza una maggioranza per governare.

23.15 – EXIT POLL REGIONALI LOMBARDIA: FONTANA 38-42%; GORI 31-35%; VIOLI 17-21%+++ (OMNIMILANO) Milano, 04 MAR – Questo il primo exit poll della Rai sulleelezioni regionali della Lombardia: Fontana 38-42%; Gori 31-35%; Violi17-21%; Rosati 2-4%.

23.00 – Il segretario del Pd, Matteo Renzi, e’ appena arrivato al Nazareno per seguire i primi dati delle elezioni politiche.

22.10 – Affluenza alle urne: alle ore 19, è pari al 58 per cento

21.30 – Il ministero dell’Interno ha diffuso i dati delle elezioni regione per regione. Abruzzo 61,29% | Basilicata 53,12% | Calabria 49,55% | Campania 52,59% | Emilia Romagna 65,99% | Friuli Venezia Giulia 62,46% | Lazio 54,77% | Liguria 61,04% | Lombardia 62,31% | Marche 62,22% | Molise 56,48% | Piemonte 61,88% | Puglia 53,68% | Sardegna 52,49% | Sicilia 47,06% | Toscana 63,88% | Trentino Alto Adige 60,57% | Umbria 64,86% | Valle D’Aosta 59,01% | Veneto 64,59%

21.00 – Stanno circolando su Whatsapp diversi exit polls falsi. In particolare è stato diffuso un exit poll della sondaggista Alessandra Ghisleri. Si tratta tuttavia di una fake news.

19.30 – Una donna, in un seggio elettorale di Matera, è morta a causa di un malore. È avvenuto nel pomeriggio di domenica. Anche a Goro una donna è deceduta poco dopo aver votato. Un altro uomo è invece morto nel seggio elettorale dove si era recato a votare, vicino Pordenone.

18.00 – Google ha messo online un nuovo doodle dedicato alle elezioni politiche italiane 2018, che si tengono oggi domenica 4 marzo. Eccolo.

17.30 – Come si vota oggi alle elezioni politiche 2018: tutto quello che dovete sapere | Cosa accadrà dopo il 4 marzo? Le previsioni

17.15 – Affluenza alle urne nei 7.958 Comuni italiani pari al 19,43 per cento (nel 2013, con il voto anche di lunedì, alla stessa ora aveva votato il 14,9 per cento).

17.00 – Se volete evitare di annullare, involontariamente, la vostra scheda: “Non staccate da soli il tagliando anti-frode | Non inserite la scheda nell’urna | Non mettete più di due X | Ecco cosa NON dovete fare“.

16.30 – Cosa accadrà dopo il 4 marzo? Le previsioni | Tre possibili scenari dopo il voto | Le istruzioni per votare senza rischiare di annullare la propria scheda

16.00 – In Lombardia, per le elezioni regionali ha votato il 19,02 per cento degli aventi diritto. Nel Lazio, sempre elezioni, regionali, alle 12 ha votato il 17,38 per cento.

15.30 – Attualmente è il presidente del Parlamento europeo, eletto a gennaio 2017. Nel 1994, insieme a Silvio Berlusconi, ha fondato Forza Italia. Oggi è il candidato premier prescelto dall’ex Cavaliere. Breve profilo di Antonio Tajani

15.00 – Silvio Berlusconi contestato nel seggio elettorale dove ha votato a Milano. Un’attivista Femen ha fatto irruzione in un seggio elettorale di Milano dove Silvio Berlusconi stava votando per le elezioni politiche. La donna è salita su un banco e si è spogliata davanti al leader di Forza Italia. Dopo essere finalmente riuscito a votare, Berlusconi ha detto: “Non sono riuscito a vedere nulla”. Ecco il video.

14.30 – Quando sapremo chi ha vinto? | I programmi elettorali dei partiti a confronto

14.00 – I ritardi che si stanno accumulando nei seggi elettorali è in parte dovuto alla rimozione del talloncino anti-frode dalle schede per Senato e Camera, che richiede tempi molto più lunghi.

12.45 – Finora, alle 12:00, ha votato il 19,43 per cento degli aventi diritto in metà dei Comuni.

12.15 – “Nel II municipio di Roma, alla scuola Alessi, le operazioni di voto sono cominciate con oltre un’ora di ritardo, poco dopo le otto, per mancanza dei verbali. In alcuni seggi del municipio VIII, di Garbatella, mancano le liste affisse. Questa disorganizzazione senza precedenti, in concomitanza con la prima votazione in cui si introduce il tagliando anti-frode, sta creando forti disagi ai cittadini, con file molto lunghe e operazioni di voto a rilento”, ha denunciato il segretario del Pd Roma, Andrea Casu.

12.00 – Sono stato registrate file ai seggi a Milano e Roma, dove in un seggio ai Parioli il voto è stato sospeso per schede sbagliate: 36 elettori saranno ora richiamati a votare (sono state svuotate le urne).

11.30 – Hanno già votato: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Palermo, il premier Paolo Gentiloni a Roma, il segretario del Pd Matteo Renzi a Firenze e anche Silvio Berlusconi, a Milano

11.00 – Nella città di Palermo si sono verificati ritardi nella stampa e nella consegna delle schede elettorale ai seggi. Il presidente del Senato Pietro Grasso ha criticato la vicenda, sostenendo che sia inaccettabile nel giorno più importante della democrazia.

Domenica 4 marzo 2018 si tengono in Italia le elezioni politiche. I cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare il parlamento dalle 7 alle 23 (qui una guida breve e semplice per capire come si vota).

Sono quasi 47 milioni gli italiani attesi al voto per rinnovare la Camera dei Deputati (22.5 milioni di uomini e 24 milioni di donne) e circa 43 milioni coloro che potranno votare al Senato (sono meno perché per eleggere i senatori è necessario avere almeno 25 anni).

L’affluenza al voto negli 15 anni è diminuita passando dall’81 per cento del 2001 al 75 per cento nel 2013 (nel 1992 è stata dell’87 per cento).

Siamo, con ogni probabilità, di fronte alle elezioni politiche più incerte dell’ultimo decennio. Cosa accadrà dopo il 4 marzo? Le previsioni. In redazione a TPI, Luca Serafini ha messo insieme tre possibili scenari dopo il voto del 4 marzo.

Le schede consegnate agli elettori sono due: una rosa per la Camera dei Deputati e una gialla per il Senato della Repubblica, ma la modalità di voto è la medesima.

Le schede che gli elettori troveranno al seggio in occasione di questa tornata elettorale avranno un tagliando anti-frode con un numero di serie e non potranno essere inserite direttamente nell’urna, ma dovranno prima essere consegnate al presidente, che provvederà a staccare il tagliando e a inserirle nell’urna, per verificare che non ci siano anomalie.

In concomitanza delle elezioni politiche, il 4 marzo si vota anche per le regionali in Lazio e Lombardia.

Lo scrutinio del voto inizia con lo spoglio delle schede per l’elezione del Senato e poi della Camera. Lunedì 5 marzo, dalle 14, inizierà anche lo scrutinio delle elezioni regionali.

Gli elettori della circoscrizione Estero hanno già votato per corrispondenza: si tratta di 4 milioni circa di aventi diritto al voto per rinnovare la Camera e circa 3.7 milioni coloro che votano per rinnovare il Senato. Il loro voto varrà ad eleggere 12 deputati e 6 senatori.

Gli ultimi sondaggi “pubblicabili”, quelli di venerdì 16 febbraio per intenderci, indicano un vantaggio della coalizione di centrodestra, composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, rispetto al centrosinistra formato da Partito Democratico, Più Europa, Civica Popolare e Insieme. Il Movimento 5 Stelle è in lizza per diventare il primo partito italiano alle elezioni del 4 marzo.

Il Rosatellum

È la prima volta che si vota con la nuova legge elettorale, il Rosatellum, un sistema elettorale misto: alla Camera 231 seggi saranno assegnati con il sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali, 386 invece con il sistema proporzionale.

Nei collegi uninominali, con il maggioritario, vince il candidato che ottiene anche un solo voto più degli altri, mentre nel proporzionale i seggi vengono assegnati in maniera proporzionale in base ai voti ottenuti.

Ai seggi di cui sopra vanno poi aggiunti i 12 seggi degli italiani all’estero, eletti con il proporzionale, e quello uninominale della Valle d’Aosta, che essendo uno solo viene matematicamente assegnato con il sistema uninominale.

Lo stesso meccanismo vale anche per il Senato, dove 102 seggi sono assegnati in altrettanti collegi uninominali, e i restanti 207 con il sistema proporzionale, mentre anche qui i sei senatori in rappresentanza degli italiani all’estero saranno eletti con il sistema proporzionale.

In entrambe le camere, dunque, il 36 per cento dei membri sarà eletto con il sistema maggioritario in collegi uninominali, mentre il rimanente 64 per cento con il proporzionale.

La questione della maggioranza assoluta

Con molta probabilità, la legge elettorale del Rosatellum non garantirà una maggioranza assoluta a nessuna delle forze politiche che corrono per queste elezioni politiche del 4 marzo.

Si stima che la soglia per raggiungere la maggioranza assoluta sia intorno, o superiore, al 40 per cento. Una cifra che nessun sondaggio sin qui ha mai attribuito ad alcuna coalizione politica (e men che mai ad alcun partito).

Questo, senza considerare il fatto che ogni coalizione è frutto di un’unione funzionale al voto e che tuttavia cela una tensione su diversi punti centrali di questa campagna elettorale (come ad esempio la sostanziale differenza tra l’idea di Salvini della Lega e quella di Berlusconi di Forza Italia sull‘immigrazione e sulla posizione dell’Italia in Europa). Intanto, è stato confermato che Antonio Tajani è il candidato premier di Forza Italia.

Osservando i programmi elettorali dei partiti a confronto, è possibile notare che in questa campagna elettorale tutti hanno promesso molto ma sarà difficile rispettare ciascuno di questi patti.

Ad ogni modo, la vera sfida – si è andato dicendo nelle ultime settimane di questa campagna elettorale – è perlopiù incentrata su alcuni collegi chiave al sud d’Italia contesi tra il centrodestra e il M5S, guidata dal leader Luigi di Maio e la sua nuova, già pre-annunciata, squadra di governo, composta da 17 ministri (5 donne).

Per conoscere nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su come si vota il 4 marzo, guarda questo video riassuntivo. Qui, invece, ecco come votare senza rischiare di annullare la propria scheda (leggi l’articolo completo e approfondito).

Giovedì primo marzo 2018 l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha diffuso gli ultimi dati disponibili sul tasso di disoccupazione e sul Pil in Italia.

Si tratta di cifre che erano particolarmente attese, poiché vengono comunicate a soli tre giorni dalle elezioni del 4 marzo (Qui una guida breve e semplice per capire come si vota).

Quando arriveranno i risultati

Lo spoglio delle votazioni per le elezioni politiche inizia alla chiusura delle urne e proseguirà per l’intera notte del 4 marzo. Le prime indicazioni arriveranno con gli exit poll, tra le 23 e mezzanotte. Tuttavia i primi dati “interessanti” giungeranno dal ministero dell’Interno con l’assegnazione dei vari collegi uninominali, poiché forniranno una chiave di lettura del voto degli italiani alle due coalizioni – centrodestra e centrosinistra – e anche ai diversi partiti.

Lo scrutinio del voto proporzionale risulterà molto più lungo, in larga parte perché per avere un “dato reale” bisognerà attendere fino allo spoglio delle schede elettorali in tutte le 61mila sezioni italiane in cui si vota. Intorno alle 2 di notte potrebbero arrivare i primi dati, sopratutto per ciò che riguarda il Senato, e qualche ora più tardi (persino intorno alle 5) quelli della Camera. I dati definitivi complessivi potrebbero arrivare persino lunedì sera.

Il ministero dell’Interno ha già avvertito del rischio ritardi, dal momento che la fase del conteggio dei voti avverrà in tre diverse fasi, la prima volta che ciò avviene con l’introduzione del Rosatellum. Infine, toccherà ai cosidetti pluricandidati, ossia coloro che sono candidati in più collegi. Se il candidato viene eletto nel collegio uninominale, libera il seggio in cui era candidato con il sistema proporzionale, lasciando il posto al candidato successivo nel listino. Saranno gli Uffici delle Corti d’Appello a nominare formalmente i neoeletti.

Tra proposte e promesse, i partiti si stanno confrontando senza esclusione di colpi su moltissimi temi. Qui abbiamo pubblicato un’infografica riassuntiva che mette a confronto le proposte dei partiti su diverse tematiche.

Leggi anche: La lista completa dei ministri del Governo Movimento 5 Stelle

Leggi anche: Tutte le bufale circolate sulle elezioni politiche del 4 marzo

VAI ALLO SPECIALE ELEZIONI POLITICHE ITALIANE 2018

– Elezioni, le previsioni per il 4 marzo | Tre possibili scenari dopo il 4 marzo