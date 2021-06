È un periodo di novità per WhatsApp: dopo la nuova funzione che consente di velocizzare l’ascolto delle note audio, l’app di messaggistica si prepara a lanciare un nuovo aggiornamento. Si tratta della nuova funzione che consentirà di collegare lo stesso account su quattro dispositivi diversi.

La conferma del nuovo aggiornamento di WhatsApp arriva da Mark Zuckerberg e Will Cathcart, il capo dell’app, in un’intervista via chat a WABetaInfo. “La funzione sta arrivando”, ha detto il “Boss” di Facebook. Poi Cathcart ha parlato di una “beta pubblica” pronta a essere rilasciata “nel prossimo mese o due”.

La funzione multi-dispositivo consentirà anche di utilizzare WhatsApp Web da desktop senza la sincronizzazione con lo smartphone. I quattro device scelti saranno indipendenti. “È stata una grande grande sfida tecnica riuscire a mantenere la crittografia su tutti i contenuti e su tutti i dispositivi anche quando la batteria di uno di essi si scarica – ha dichiarato in proposito Mark Zuckerberg –, ma abbiamo risolto questo problema e non vediamo l’ora di pubblicare presto l’aggiornamento!”. Si parla anche dell’arrivo di WhatsApp su iPad: “Ci piacerebbe supportare WhatsApp su iPad! Ottenere la funzione multi-dispositivo renderà possibile per noi costruire cose come queste”, dice Cathcart.

Ma non è tutto, Zuckerberg ha anche confermato l’arrivo di altre due novità: la modalità a scomparsa, grazie alla quale tutte le nuove chat avranno i messaggi effimeri abilitati di default, e i contenuti che si autodistruggono dopo essere stati visualizzati una volta sola. “Abbiamo già rilasciato la possibilità di attivare i messaggi effimeri in qualsiasi chat – ha scritto –. Ora stiamo per iniziare a lanciare la modalità a scomparsa, che attiva la scomparsa dei messaggi in tutte le tue conversazioni in modo che la tua esperienza con WhatsApp diventi sostanzialmente effimera”. Poi ha aggiunto: “Stiamo anche per avviare il rilascio di “view once” (“visualizza una volta”, ndr), così puoi inviare il contenuto e far sì che scompaia dopo che il destinatario lo ha visto. Tutto ciò renderà i messaggi su WhatsApp ancora più privati e sicuri“. Tuttavia non è ancora chiaro quando saranno implementate stabilmente su WhatsApp queste nuove funzioni, restiamo in attesa.