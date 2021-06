WhatsApp, il trucco per renderti invisibile anche quando sei online

Dopo il trucco che permette di recuperare i messaggi cancellati nelle chat e dopo quello che rivela se il partner ti tradisce vi mostriamo un modo per non apparire online su WhatsApp, quando in realtà ci sei. Una vera e propria mossa anti “stalker”.

Un metodo per sparire da WhatsApp, non segnalando a tutti che sei disponibile e stai messaggiando con qualcuno. Come spiega Esquire, questo trucco, però, funziona solo per WhatsApp Web, la declinazione dell’app di messaggistica che puoi utilizzare gratuitamente sul tuo pc.

Per non apparire online in chat quando in realtà ci sei, devi scaricare le estensioni WA Incognito e Privacy Extension For WhatsApp Web, le quali contengono l’opzione di disattivare lo stato “online” che ti renderà completamente invisibile. I programmi funzionano solo su Google Chrome.