Whatsapp, velocizzare gli audio ora è possibile

Come vi avevamo già anticipato in questo articolo, la nuova funzione per velocizzare l’ascolto delle “interminabili” note audio WhatsApp è finalmente disponibile nel prossimo aggiornamento dell’app.

“Ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice” cantava Tommaso Paradiso. In effetti, la gran parte degli utenti di WhatsApp adopera ormai con grande frequenza lo strumento delle note audio, preferendole alla scrittura di un messaggio o di una chiamata. Talvolta si tratta di messaggi vocali talmente lunghi che non sempre si ha la pazienza o il tempo di ascoltare. A questo “problema” WhatsApp ha trovato una soluzione. Il nuovo aggiornamento farà felici molti utenti. Vediamo come funziona.

Whatsapp, velocizzare gli audio: ecco come funziona

Nello specifico, la funzione prevede che, selezionato un messaggio vocale, intervenendo sull’icona ad hoc, l’utente potrà riprodurre l’audio secondo tre velocità successive crescenti: 1x (la stessa velocità con cui è stato registrato), 1.5x (leggermente più rapido), e 2x (rapidissimo). Il nuovo sistema si integra direttamente nella schermata della chat, individuale e di gruppo. A fianco del messaggio vocale vedremo un nuovo indicatore, che determina la velocità della nota audio stessa.

