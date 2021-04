Note audio troppo lunghe: la soluzione (geniale) di WhatsApp per i messaggi vocali

“Ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice” cantava Tommaso Paradiso. In effetti, la gran parte degli utenti di WhatsApp adopera ormai con grande frequenza lo strumento delle note audio, preferendole alla scrittura di un messaggio o di una chiamata. Talvolta si tratta di messaggi vocali talmente lunghi che non sempre si ha la pazienza di ascoltarli. A questo “problema” WhatsApp ha trovato una soluzione. Geniale. Un nuovo aggiornamento, in programma per il prossimo futuro, sembra poter garantire una novità che farà felici molti utenti.

L’app è infatti impegnata nel rilascio di una nuova funzione che riguarda proprio le lunghe note audio. Gli insiders di WABetaInfo hanno reso noto, tramite Twitter e sito web ufficiale, la notizia che sia stata appena distribuita, nel canale beta, la nuova versione sperimentale di WhatsApp per Android, recante il numero di serie 2.21.9.4. La nuova funzione consente di velocizzare la riproduzione delle note audio ricevute in chat, sia in quelle individuali che di gruppo. Nello specifico, la funzione prevede che, selezionato un messaggio vocale, intervenendo sull’icona ad hoc, l’utente potrà riprodurre l’audio secondo tre velocità successive crescenti: 1x, 1.5x, e 2x. Tuttavia non è ancora chiaro quando la novità che velocizza le note audio sarà implementata stabilmente su WhatsApp, restiamo in attesa.

