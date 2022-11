Twitter, l’aut aut di Musk ai dipendenti: “Lavorate duro o siete licenziati”

A quasi tre settimane da quando è diventato il nuovo proprietario di Twitter, Elon Musk lancia un ultimatum ai suoi lavoratori. “In un mondo sempre più competitivo, dovremo essere estremamente tosti”, ha scritto in una mail a tutti i dipendenti rimasti nel social network, dopo i tagli feroci delle ultime settimane. “Ciò significherà lavorare per lunghe ore ad alta intensità. Solo prestazioni eccezionali costituiranno un giudizio positivo”, ha sottolineato nel messaggio intitolato “Bivio”, in cui ha concesso fino alle 17 di oggi per decidere se continuare a lavorare per la piattaforma: chi non risponderà entro quell’ora a un questionario online contenuto nella stessa mail perderà il lavoro e riceverà un’indennità di tre mesi.

Da quando ha rilevato Twitter per la somma monstre di 44 miliardi di dollari, l’uomo più ricco del mondo ha già licenziato metà dei 7.500 dipendenti di Twitter e allontanato migliaia di collaboratori esterni, generando il caos all’interno della piattaforma. Negli ultimi giorni, Musk ha allontanato più di 20 persone che lo avevano criticato in messaggi pubblicati su Twitter o sul servizio di messaggistica aziendale Slack.