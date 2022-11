Dipendente di Twitter corregge Elon Musk sui social, lui lo licenzia

Dopo i numerosi manager e impiegati di Twitter liquidati da Elon Musk in seguito all’acquisizione del social, il patron di Tesla licenzia anche un altro dipendente che aveva osato correggerlo pubblicamente.

Tutto è nato proprio sul social network dopo un cinguettio di Musk che si scusava con gli utenti perché “Twitter è estremamente lento in molti Paesi”.

Eric Frohnhoefer, dipendente di Twitter, ha pensato bene di correggere il suo datore di lavoro pubblicamente: “Ho passato 6 anni a lavorare su Twitter per Android e posso dire che questo è sbagliato”.

A chi gli aveva fatto notare che forse era meglio risolvere in privato la questione, magari parlandone in privato proprio con Musk, Frohnhoefer ha risposto: “Forse lui dovrebbe porre domande in privato, magari usando Slack o l’email”.

“Con questo atteggiamento, forse non vuoi questa persona nel tuo team” ha scritto un utente tra i commenti di Frohnhoefer, taggando proprio Elon Musk, il quale ha risposto categorico: “È licenziato”.