Account verificati Twitter: anche Gesù Cristo ha la spunta blu

Twitter è letteralmente fuori controllo dopo l’acquisizione del social network da parte di Elon Musk e la decisione di quest’ultimo di mettere a pagamento la spunta blu assegnata agli account verificati: tra i vari profili che ora hanno la certificazione, infatti, è spuntato anche quello di Gesù Cristo.

L’account @jesus si presenta come “falegname”, “guaritore” e “Dio” e si trova in Israele. Seguito da quasi 800mila persone, il profilo è diventato un esempio della confusione generata dalla decisione del patron di Tesla di entrare in possesso del patentino della autenticità dopo aver pagato 8 dollari.

Le falle delle nuove spunte blu sono state affrontate anche dalla Cnn con il servizio dell’emittente che è stato anche commentato con ironia da Gesù Cristo: “Perché circola l’ipotesi che io sia un fake?”.

Why the assumption I am fake? https://t.co/az8yi4kpp5 — Jesus Christ (@jesus) November 10, 2022

Oltre all’account di Gesù, infatti, su Twitter sono spuntati centinaia di account falsi, che avevano però la spunta blu: dal cestista LeBron James, che in un tweet annunciava il suo addio ai Lakers, a SuperMario, il protagonista dei videogiochi ideato dalla Nintendo, che scrive insulti razzisti fino al falso Donald Trump.