Tecnologia

Stefano De Martino e Caroline Tronelli spiati dalle telecamere di casa: cosa è successo e come proteggersi

di Niccolò Di Francesco
Stefano De Martino e la compagna Caroline Tronelli sono stati vittima di un attacco hacker: un video che mostra la coppia in “atteggiamenti amorosi“, infatti, è stato estrapolato dalle telecamere di sorveglianza installate nell’abitazione romana della giovane. Ma come è stato possibile? E come difendersi da possibili attacchi? Come ricorda il Corriere della Sera non si tratta del primo attacco di questo tipo: lo scorso giugno, infatti, “sono stati condannati cinque esperti informatici per aver diffuso immagini tratte dalle telecamere di sorveglianza di privati”. La vulnerabilità, anzitutto, dipende anche dai prodotti installati nella propria abitazione. Spesso, infatti, quelli più accessibili sono i dispositivi troppo economici. È consigliabile, inoltre, aggiornare regolarmente i dispositivi e cambiare le password fornite dal produttore. Il consiglio è quello di munirsi di VPN e appoggiarsi a una rete separata a quella a cui ci si collega. Anche il router gioca un ruolo decisivo: è consigliabile impostare protocolli di cifratura moderni, come WPA3, permette di innalzare la barriera di sicurezza.

Secondo quanto rivelato sempre dal Corriere lo scorso giugno, in Italia vi sarebbero oltre 70mila telecamere, installate in abitazioni private, che sono a rischio violazione per i motivi appena citati. Il consiglio, se si sospetta di essere stati vittima di un attacco, è quello di scollegare immediatamente la videosorveglianza, ripristinare le impostazioni di fabbrica, aggiornare il software e modificare tutte le password associate. E ovviamente rivolgersi alla polizia postale.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca