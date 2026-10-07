La seconda vita dell’elettrico: perché la transizione dell’auto si giocherà anche sul mercato dell’usato

La diffusione dell’auto elettrica non dipende soltanto da quanti veicoli nuovi vengono venduti ogni anno. Una parte meno visibile della transizione si giocherà qualche anno dopo la prima immatricolazione, quando le vetture acquistate da aziende, società di noleggio e flotte professionali arriveranno sul mercato di seconda mano.

È un passaggio importante perché cambia il pubblico potenziale dell’elettrico. Un modello inizialmente destinato a un’azienda può diventare, dopo alcuni anni, un’alternativa accessibile a un privato che non avrebbe considerato l’acquisto del nuovo. Ma il prezzo più basso, da solo, non basta a stabilire se si tratta di una buona scelta.

Dalle flotte ai privati: il secondo tempo della transizione

Le auto aziendali hanno cicli di utilizzo diversi da quelli delle vetture acquistate dalle famiglie. Dopo alcuni anni possono essere sostituite e rientrare sul mercato, creando un’offerta di veicoli relativamente recenti. Se una quota crescente delle flotte passa all’elettrico, quindi, l’effetto non rimane confinato alle immatricolazioni: può alimentare progressivamente anche l’usato.

Per chi sta valutando di comprare un’auto usata, questa evoluzione amplia le possibilità, ma rende necessario confrontare elementi diversi dal semplice rapporto tra età, chilometri e prezzo. Nel caso di un’elettrica entrano infatti in gioco anche lo stato della batteria, l’autonomia compatibile con il proprio utilizzo e la possibilità concreta di ricaricare l’auto.

È qui che il mercato di seconda mano può diventare decisivo: non perché l’elettrico usato sia automaticamente conveniente, ma perché può ridurre una delle principali barriere all’ingresso, cioè il costo iniziale.

Un’elettrica usata non si valuta come una benzina

Prendiamo due automobilisti con lo stesso budget. Il primo percorre 35 chilometri al giorno e dispone di un posto auto dove può installare una soluzione di ricarica. Il secondo vive in città, parcheggia quasi sempre in strada e compie spesso lunghi tragitti senza poter programmare facilmente le soste.

Lo stesso modello elettrico usato può essere sensato per il primo e poco pratico per il secondo. Il punto non è quindi stabilire quale alimentazione sia “migliore” in assoluto, ma verificare quanto la vettura sia compatibile con il proprio profilo di mobilità.

Tre controlli che contano più del prezzo:

Batteria: chiedere informazioni sullo stato di salute dell’accumulatore e sulle eventuali garanzie residue, senza limitarsi al chilometraggio.

chiedere informazioni sullo stato di salute dell’accumulatore e sulle eventuali garanzie residue, senza limitarsi al chilometraggio. Autonomia reale: ragionare sui percorsi abituali, sulle temperature e sull’uso autostradale, non soltanto sul dato dichiarato in condizioni standardizzate.

ragionare sui percorsi abituali, sulle temperature e sull’uso autostradale, non soltanto sul dato dichiarato in condizioni standardizzate. Ricarica: verificare prima dell’acquisto dove e con quale frequenza sarà possibile ricaricare. Un prezzo interessante perde rapidamente valore se la gestione quotidiana diventa complicata.

Perché le flotte possono cambiare il mercato dell’usato

Il tema era già emerso su TPI nell’analisi dedicata alla transizione dell’auto elettrica in Europa: il ricambio periodico delle vetture aziendali può trasformarsi, nel tempo, in una fonte importante di veicoli destinati al mercato di seconda mano.

Questo meccanismo merita attenzione perché collega due mercati che spesso vengono raccontati separatamente. Le scelte fiscali e industriali che orientano oggi le flotte professionali possono influenzare l’offerta che un privato troverà tra tre o quattro anni.

Anche i dati pubblici consentono di seguire questa trasformazione. L’ACI mette a disposizione attraverso il PRA dati sul mercato automobilistico, comprese prime iscrizioni, trasferimenti di proprietà e radiazioni. Guardare alle sole immatricolazioni del nuovo, quindi, offre una fotografia incompleta: per capire quanto una tecnologia stia diventando realmente accessibile occorre osservare anche ciò che accade nel mercato dell’usato.

Il vero criterio è il costo dell’uso, non l’etichetta “elettrica”

Per un automobilista, la domanda utile non è se convenga in generale comprare un’elettrica usata. È più concreta: quanto costa e quanto è semplice utilizzare quella specifica vettura nel proprio caso?

Prima di decidere è utile stimare almeno percorrenza annuale, possibilità di ricarica domestica o pubblica, costo dell’energia, eventuali manutenzioni previste, garanzia della batteria e valore che il veicolo potrebbe conservare nel tempo. Un’auto meno costosa all’acquisto può rivelarsi inadatta alle proprie abitudini; al contrario, un modello elettrico di seconda mano ben scelto può rendere accessibile una tecnologia che da nuova sarebbe fuori budget.

Conclusione

La transizione automobilistica non terminerà quando un’elettrica uscirà dalla concessionaria per la prima volta. Una parte decisiva inizierà quando quella stessa vettura tornerà sul mercato e incontrerà un secondo proprietario.

Per questo il futuro dell’elettrico italiano dipenderà anche dalla qualità, dalla disponibilità e dalla trasparenza del mercato dell’usato. Per il consumatore, la regola resta semplice: non scegliere una tecnologia per principio, ma verificare se autonomia, ricarica, condizioni della batteria e costo complessivo rispondono davvero al proprio modo di usare l’auto.