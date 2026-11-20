L’innovazione digitale passa dalla scuola. Temi come la cybersecurity e l’intelligenza artificiale sono sempre più cruciali. La scuola diventa quindi il luogo privilegiato per unire formazione ed esperienza, favorendo il contatto degli studenti con le professioni che contribuiranno nei prossimi anni alla trasformazione del Paese. Per questo FiberCop ha deciso di sostenere il Liceo Digitale di Gaeta, promuovendo un percorso quinquennale che si snoda tra teoria e pratica, lezioni in aula, laboratori e visite nelle centrali e nelle sedi aziendali. Un modo per avvicinare i ragazzi alle conoscenze e alle tecnologie che rendono possibile la trasformazione digitale, offrendo strumenti utili per orientarsi tra università, ITS e mondo del lavoro.

Teoria e pratica

Il programma si snoda lungo tutti e cinque gli anni del liceo. Un percorso graduale che spazia innanzitutto dalla cybersecurity, per imparare a navigare in modo sicuro e consapevole, alle reti broadband, per comprenderne il funzionamento e l’impatto sulla società. Gli approfondimenti offerti agli studenti riguardano poi anche il fondamentale tema dei big data e il loro ruolo nei processi decisionali, ma anche l’intelligenza artificiale e le sue applicazioni in ambito produttivo e sociale, fino all’Internet of Things, che attraverso sensori, dispositivi connessi e piattaforme digitali mette in comunicazione oggetti, dati e servizi.

Una solida preparazione teorica iniziale, mirata però a essere utilizzata nella pratica. Dal terzo anno, infatti, i laboratori dedicati ai big data, all’intelligenza artificiale e all’Internet of Things permettono ai ragazzi di trasformare le conoscenze acquisite in esperienza diretta. Attraverso progetti e sfide legati a casi reali, le classi lavorano come un gruppo di ricerca e sviluppo, condividendo idee e soluzioni secondo un approccio ispirato all’“inventor lab”. Un metodo calato nel concreto, dunque, per fondere il sapere tecnico con lo sviluppo di capacità trasversali.

Per FiberCop è inoltre fondamentale far dialogare il mondo della scuola e quello del lavoro. Gli esperti dell’azienda lavorano insieme ai docenti per collegare la preparazione scolastica alle applicazioni concrete. In tal senso, assumono un ruolo centrale le visite aziendali, che completano l’esperienza maturata dai ragazzi nel corso del progetto, mostrando loro ciò che c’è dietro una videochiamata, un messaggio o l’accesso a un contenuto online. Nelle centrali e nelle sedi FiberCop, le alunne e gli alunni scoprono come prendono forma le infrastrutture e come lavora chi garantisce ogni giorno i servizi digitali che uniscono imprese e territori.

L’Innovation Hub di Torino

Particolarmente significativa è stata la visita svolta lo scorso 10 novembre dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Digitale di Gaeta, dalla prima alla quarta, ospiti dell’Innovation Hub di FiberCop nella sede di Torino. Accompagnati da quattro docenti, 50 alunni hanno potuto incontrare da vicino il mondo delle telecomunicazioni, dell’innovazione e delle professioni digitali. L’appuntamento ha rafforzato il legame tra l’azienda e la scuola.

I ragazzi, dimostrando grande entusiasmo e curiosità, si sono alternati tra InLab e Digital Innovation Lab, osservando le tecnologie e i progetti innovativi portati avanti da FiberCop, l’azienda guidata dall’Amministratore Delegato Marco Nespolo.

Al termine della visita, di nuovo in Auditorium, nell’ambito dell’incontro “Meet the FiberCop People”, i liceali hanno potuto incontrare alcuni neoassunti, i quali hanno raccontato il proprio iter di studi, l’ingresso in azienda e l’esperienza professionale maturata. FiberCop, da sempre, mette al centro e valorizza le persone.

Ciò che conta è il modo in cui ciascun componente dell’azienda è in grado di affrontare le sfide, compiere le scelte più opportune e trasformare le idee in risultati. Alla base ci sono valori culturali imprescindibili come responsabilità, coraggio, spirito di squadra, ricerca dell’eccellenza e attenzione alla sostenibilità. Sono queste le linee guida che muovono l’operato delle persone chiamate giorno per giorno a progettare, realizzare e gestire la rete che abilita la vita digitale del Paese.

Azioni di supporto

Per FiberCop un altro pilastro irrinunciabile è quello della formazione continua. La preparazione acquisita durante gli studi è una base importante, ma l’evoluzione del settore richiede di continuare ad apprendere. Per questo l’aggiornamento prosegue lungo tutta la vita professionale. A sostenere questo percorso c’è la FiberCop Academy, con programmi tecnici, digitali e manageriali, di inserimento in azienda e sviluppo della leadership. Nel 2025 sono state erogate ben 776.493 ore di formazione, di cui 259mila curate direttamente dagli SME (Subject Matter Expert), professionisti che alle attività operative uniscono il trasferimento di competenze specialistiche.

A contribuire a questo ecosistema interno sono anche Ambassador, coach e mentor certificati, chiamati a supportare la crescita professionale, lo sviluppo manageriale e i passaggi di ruolo.

FiberCop conferma la propria sensibilità verso il tema della formazione anche attraverso le numerose collaborazioni con scuole, ITS, università, business school e partner specializzati. Borse di studio STEM, dottorati, tesi, tirocini, sfide su progetti reali, esperienze di scuola-lavoro e Career Day aprono ai giovani le opportunità del settore, favorendo così la creazione di un ponte tra scuola e impresa.

Per i diplomati, in particolare quelli provenienti dagli istituti tecnici e dagli ITS, sono previste opportunità nella realizzazione, gestione e manutenzione della rete, mentre per laureati e giovani professionisti si aprono interessanti occasioni nell’ingegneria, nella cybersecurity, nei dati e nell’innovazione.

Meritano, inoltre, una menzione particolare il sostegno al Premio Valeria Solesin, il rapporto con il Forum della Meritocrazia e il progetto AIxGIRLS, il camp estivo gratuito che da cinque anni fa scoprire alle ragazze l’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali. Iniziative che promuovono merito, talento femminile e inclusione negli ambiti tecnico- scientifici.

L’impegno di FiberCop si estende infine anche al mondo della ricerca, come testimoniano le partnership sull’evoluzione delle reti e sulle tecnologie emergenti con l’Università Federico II di Napoli, il CNIT, il Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano. Dalle aule ai laboratori, fino al lavoro sul campo, l’azienda punta così a valorizzare i talenti del nostro Paese, unendo sviluppo tecnologico, formazione ed esperienza, con la persona sempre al centro del progetto di crescita.