Nespolo (FiberCop): “Lo sviluppo della banda ultralarga è come il raddoppio delle autostrade”
Per l'amministratore delegato la rete sta diventando l'abilitatore principale dello sviluppo economico: "Da FiberCop investimenti per 10 miliardi tra 2024 e 2027, l'obiettivo è raggiungere 20 milioni di abitazioni"
Lo sviluppo della rete a banda ultralarga in corso in Italia ha una portata paragonabile al raddoppio della capacità delle autostrade o alla realizzazione in poco tempo dell’alta velocità ferroviaria in tutto il Paese. Lo afferma l’amministratore delegato di FiberCop, Marco Nespolo, ricordando il piano da 10 miliardi di euro di investimenti programmati dall’azienda per il quadriennio 2024-2027.
“In un mondo che dipende sempre più dai dati, la rete sta diventando l’abilitatore principale dello sviluppo economico. E FiberCop è al centro di questo ecosistema”, sottolinea Nespolo nell’ambito dell’evento “L’economia nell’era della geopolitica”, organizzato da Affari & Finanza, in collaborazione con Sda Bocconi School of Management.
“L’Italia – osserva il manager – sta compiendo un salto importantissimo, paragonabile a raddoppiare la capacità delle autostrade o realizzare in poco tempo l’alta velocità in tutto il Paese”. Dal luglio 2024 al 2027, ricorda Nespolo, FiberCop ha previsto circa 10 miliardi di euro di investimenti “con l’obiettivo di raggiungere 20 milioni di unità immobiliari in banda ultralarga“. “Attraverso il Fondo Nazionale per la Connettività – aggiunge – collegheremo entro il 2030 altre 700mila unità immobiliari”.
“Ma la prospettiva va già oltre la connettività”, puntualizza l’amministratore delegato: “Abbiamo avviato la trasformazione di alcune nostre centrali in edge data center e il piano prevede lo sviluppo di una rete distribuita di oltre 100 siti, mentre sperimentiamo tecnologie come la Quantum Key Distribution e il fiber sensing per il monitoraggio dell’infrastruttura”.
“Come operatore wholesale – conclude Nespolo – mettiamo questa infrastruttura a disposizione dei nostri operatori partner e dell’intero ecosistema digitale, integrando connettività, capacità di calcolo, sicurezza e nuovi servizi a sostegno dello sviluppo del Paese”.