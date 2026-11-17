Tecnologia

Nespolo (FiberCop): “Lo sviluppo della banda ultralarga è come il raddoppio delle autostrade”

Marco Nespolo, amministratore delegato di FiberCop dallo scorso 12 ottobre

Per l'amministratore delegato la rete sta diventando l'abilitatore principale dello sviluppo economico: "Da FiberCop investimenti per 10 miliardi tra 2024 e 2027, l'obiettivo è raggiungere 20 milioni di abitazioni"