Wimbledon esclude i tennisti russi e bielorussi, l’ira del Cremlino: “Inaccettabile”

Wimbledon esclude i tennisti russi e bielorussi, il Cremlino: “Inaccettabile”

Al torneo di Wimbledon non potranno partecipare i tennisti russi e bielorussi come conseguenza della guerra in Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti).

La notizia, che era nell’aria già da qualche giorno, è stata ufficializzata dagli organizzatori dei Championships: “Sarebbe inaccettabile che il regime russo tragga vantaggio dal coinvolgimento di giocatori russi o bielorussi nei Championships. È quindi nostra intenzione, con profondo rammarico, rifiutare le iscrizioni di giocatori russi e bielorussi”.

Una decisione che potrebbe influenzare anche gli altri tornei in programma da qui fino a fine stagione, in particolare gli altri Slam.

Il giocatore maggiormente penalizzato da questa scelta sarà il russo Daniil Medvedev, attuale numero 2 al mondo della classifica Atp.

Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha definito “inaccettabile” la decisione presa dagli organizzatori di Wimbledon, il torneo di tennis più antico al mondo.

“Ancora una volta – ha aggiunto Peskov – si rendono gli atleti ostaggi di pregiudizi politici, di intrighi politici, di azioni ostili contro il nostro Paese”.