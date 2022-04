GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Cinquantaseiesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina: la fase due del conflitto è iniziata con le truppe di Mosca che da ieri (qui la cronaca della giornata) hanno intensificato gli attacchi nell’est del Paese con l’obiettivo di conquistare il Donbass. Intanto, a Mariupol, ormai ridotta a un cumulo di macerie, continua l’assedio russo all’acciaieria di Azovstal, dove sono asserragliati i militari del battaglione Azov, ma anche centinaia di civili, mentre Biden, in videoconferenza con i leader dei Paesi alleati, ha sottolineato la necessità di inviare ulteriori armi a Kiev per dare modo all’Ucraina di affrontare l’offensiva russa nell’est del Paese. Il presidente Usa e gli alleati, inoltre, si sono detti d’accordo su nuove sanzioni nei confronti di Mosca al fine di isolare sempre di più la Russia. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina di oggi, 20 aprile 2022, minuto per minuto.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 APRILE 2022

Ore 09.20 – Michel in visita a Kiev – Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel è arrivato in treno a Kiev, “cuore dell’Europa libera e democratica”. Lo annuncia Michel via social.

Ore 08.40 – Truppe a Mariupol, ‘aiutateci, potrebbero essere nostre ultime ore’ – In un appello drammatico il comandante delle forze ucraine a Mariupol teme che “probabilmente” siano i loro “ultimi giorni, se non ore”, e chiede “aiuto” per il trasferimento in un Paese terzo. “Il nemico è dieci volte più numeroso di noi – afferma Serhiy Volyna, comandante della 36esima brigata di Marina ucraina in un messaggio video diffuso su Facebook – Facciamo appello a tutti i leader mondiali affinché ci aiutino”. Volyna parla di vantaggio russo dall’artiglieria alle forze di terra, passando per mezzi ed equipaggiamenti mentre gli ucraini difendono solo il sito di Azovstal.

Ore 07.20 – Cina: invio di armi allontana la pace – “Continuare a mandare armi più offensive” in Ucraina “non porterà pace, non farà che prolungare il conflitto e determinarne un’escalation e aggravare la catastrofe umanitaria” e “il congelamento arbitrario delle riserve valutarie di altri Paesi costituisce una violazione di sovranità ed equivale a usare come arma ‘interdipendenza economica”. È quanto ha detto l’ambasciatore della Cina presso le Nazioni unite, Zhang Jun, parlando al Consiglio di sicurezza Onu.

Ore 07.00 – Nuovo ultimatum di Mosca ai difensori di Mariupol dentro l’acciaieria – Il complesso, che copre un’area di oltre 11 chilometri quadrati, è l’ultima fortezza difesa dai soldati ucraini superstiti e dal Battaglione Azov. Un incubo logistico per gli assedianti, che avrebbero però il vantaggio del fattore tempo: non è noto quanto a lungo possano resistere le truppe di Kiev, senza via di fuga. Il ministero della Difesa russo ha esortato tutti quelli che si trovano all’interno a lasciare il sito disarmati, poi ha aperto un corridoio umanitario e dichiarato un cessate il fuoco temporaneo.

Ore 06.00 – Difensori Mariupol, ‘nostre ultime ore, aiutateci’- Quelli che stiamo vivendo “potrebbero essere i nostri ultimi giorni, le nostre ultime ore” di vita: lo afferma in un messaggio su Facebook un ufficiale dei militari ucraini assediati a Mariupol, invitando la comunità internazionale a “estrarli” dall’acciaieria di Azovstal.

