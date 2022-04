GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 19 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Prosegue senza sosta la guerra in Ucraina. Nel giorno di Pasquetta Mosca ha colpito 315 strutture militari e abbattuto tre aerei ucraini: due Mig-29 e un Su-25. Ma non solo: missili sono caduti anche su Leopoli causando i primi morti nella città ucraina. Le forze russe sono poi entrate nella città di Kreminna, nella regione di Lugansk, nell’est dell’Ucraina. E i colloqui di pace? Stanno andando avanti, a livello di esperti e chiusi ai media. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, aggiungendo che “l’andamento dei colloqui potrebbe andare meglio”. Intanto per la prima volta dall’inizio della guerra, il 24 febbraio, il numero delle persone entrate in Ucraina dalla Polonia è stato superiore a quello di coloro che sono usciti. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina di oggi, 19 aprile 2022, minuto per minuto.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 19 APRILE 2022

Ore 07.20 – Mosca ha lanciato la sua offensiva sull’Est dell’Ucraina – “Le truppe russe hanno iniziato la battaglia per il Donbass”, ha detto ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “E’ un inferno”, ha dichiarato il governatore della regione di Lugansk, Sergei Gaidai. Sul fronte diplomatico, la Casa Bianca ha fatto sapere che oggi pomeriggio il presidente americano Joe Biden terrà una videochiamata sulla crisi ucraina con i suoi alleati e partner.

Ore 07.00 – Bombardato villaggio regione russa Belgorod, danni – Il villaggio di Golovchino, nella regione russa di confine di Belgorod, è stato bombardato dall’Ucraina. Lo ha reso noto il governatore Vyacheslav Gladkov, citato dall’agenzia di stampa russa Tass. Sul suo canale Telegram, Gladkov parla di danni materiali ma di nessuna notizia di vittime.

Ore 06.00 – Sindaco Mykolaiv: “Diverse esplosioni udite in città” – Diverse esplosioni sono state sentite a Mykolaiv, a est di Odessa. Lo ha scritto su Facebook il sindaco della città, Oleksandr Sienkevych, secondo quanto riporta Ukrinform. “Stiamo facendo chiarezza sulla situazione. Domattina fornirò gli aggiornamenti”, ha aggiunto.

