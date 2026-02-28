Icona app
Sport

Verona Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

di Anton Filippo Ferrari
Verona Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

VERONA NAPOLI STREAMING TV – Oggi, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18 Verona e Napoli scendono in campo allo stadio Bentegodi di Verona, partita valida per la 27esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Verona Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Verona e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Verona Napoli è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 28 febbraio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Verona Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa-Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
