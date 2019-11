Ufficiale: la Var anche in Serie B. Si parte dal prossimo campionato

La Var arriva anche in Serie B: l’annuncio ufficiale

VAR SERIE B – La Lega B ha ufficializzato l’introduzione della Var a partire dal campionato 2020-2021. Una decisione importante, emersa oggi, martedì 19 novembre 2091, dopo l’assemblea.

“La Serie Bkt accresce il proprio valore introducendo la Var!”, il tweet della Lega B. “Nel corso di questa stagione si svolgerà la fase di test che vedrà dai playoff/playout 2019-20 e nella regular season delle successive l’utilizzo dello strumento che garantirà un maggiore prestigio al campionato cadetto”.

Il campionato cadetto dunque si allinea alla Serie A e alle principali competizioni europee. Come accaduto altrove l’ingresso del Var sarà graduale: dal girone di ritorno del campionato sarà infatti utilizzato off line in via sperimentale per formare gli arbitri, a partire dalle gare dei playoff e playout sarà invece fissa ed effettiva, come pure nella prossima stagione.

Polemiche sul Var, l’incontro arbitri-allenatori di Serie A

