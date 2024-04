Jannik Sinner si ferma: Tsitsipas vince la semifinale al Masters di Monte Carlo

Alla fine anche Jannik Sinner si è fermato: dopo la storica vittoria agli Australian Open in cui ha conquistato il suo primo titolo di uno Slam e il trionfo all’Open di Miami, ha perso in semifinale contro Stefanos Tsitsipas al Rolex Monte Carlo Masters 2024.

In quasi tre ore di gara, Tsitsipas ha sconfitto Sinner per 2 set a 1, con parziali di 6-4 / 3-6 / 6-4, battendo il più in forma tra i primi dieci tennisti al mondo. In finale, il greco troverà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Casper Ruud. Per Sinner si tratta soltanto della seconda sconfitta nel 2024.

All’inizio del mese, in un’intervista a Sky, era stato infatti Nole Djokovic a incoronare il campione altoatesino dopo la sua vittoria di Miami contro il bulgaro Grigor Dimitrov, sconfitto in poco più di un’ora di gioco in finale con un parziale di 6-1 / 6-3. “In questo momento Sinner è il migliore giocatore al mondo per distacco, senza alcun dubbio”, aveva detto il numero uno della classifica Atp, che ora sfiderà il norvegese Ruud per raggiungere Tsitsipas in finale a Monte Carlo.