La vittoria a Miami contro Dimitrov, battuto in poco più di un’ora di gioco in finale, ha portato Sinner al secondo posto della classifica Atp. Il campione azzurro sembra inarrestabile, per cui c’è curiosità per scoprire quando potrebbe raggiungere la vetta del tennis mondiale, scavalcando anche Djokovic. Dopo aver superato Alcaraz, la corsa al serbo è ufficialmente partita. E i tempi di un nuovo e definitivo sorpasso potrebbero essere piuttosto brevi.

Inizia la stagione della terra rossa. Djokovic al momento ha un vantaggio di poco più di 1000 punti sull’altoatesino. Il bello però deve ancora venire. Sinner sul rosso infatti difenderà soltanto 585 punti, contro i 2.315 di Djokovic, i 2.265 di Alcaraz e i 1.280 di Medvedev. Non è irrealistico pensare, visto il rendimento degli ultimi mesi, che il bottino di Sinner sulla terra aumenterà, con gli avversari invece più in difficoltà a mantenere lo stesso ritmo.

Sinner difende tanti punti a Monte Carlo, ma poi quasi nulla tra Madrid e Roma. Così come Djokovic. Sta per iniziare dunque un duello a distanza, con Alcaraz terzo incomodo. Ma al Roland Garros Djokovic difende il titolo e 2000 punti, e Sinner praticamente nulla avendo perso presto nel 2023.

La vetta del tennis mondiale potrebbe essere raggiunta da Sinner dopo Parigi, a giugno. Altrimenti si aprirebbe la stagione sull’erba, superfice che a Sinner è sempre piaciuta e dove anche lì ha molti meno punti di difendere soprattutto rispetto ad Alcaraz, che nel 2023 ha conquistato ben 2500 punti contro gli 855 di Jannik e i 1200 di Djokovic, non dimenticando anche le voci che parlano di un possibile forfait di Nole a Wimbledon per concentrarsi al meglio sulle Olimpiadi.

Quanto guadagna

Il Master 1000 di Miami ha un prize money complessivo che va oltre gli 8 milioni di euro: 8 milioni e 262mila euro, per la precisione. Con il passaggio in finale Sinner aveva già messo in cascina 250mila dollari, e grazie ai prize money dei turni precedenti aveva già accumulato qualcosa come 540mila euro. E dopo la vittoria? Il prize money per il campione è pari a 1.015.458 euro. Che si aggiungono ai 1000 punti Atp. Finora in carriera Sinner ha vinto otre 21 milioni di premi, diventando già, nonostante la giovane età, il 26esimo di sempre nella storia del tennis.