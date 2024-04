Djokovic: “Sinner sarà presto il n.1 al mondo, oggi è lui l’uomo da battere. Io ho altri obiettivi”

Djokovic: “Sinner sarà presto il n.1 al mondo”

“Il fatto che diventi numero 1 del mondo è questione di settimane”. Novak Djokovic è pronto a incoronare Jannik Sinner anche perché, ha detto a Sky, “la classifica non è il mio obiettivo, quest’anno non ho in programma di giocare tornei e accumulare punti. La mia priorità è giocare al meglio nel blocco dal Roland Garros agli Us Open, passando per Wimbledon e le Olimpiadi”.

L’attuale numero uno del mondo, pronto a rientrare in campo al Masters 1000 di Montecarlo dopo l’addio a coach Ivanisevic e il forfait a Miami, ha poi aggiunto: “In questo momento Sinner è il migliore giocatore al mondo per distacco, senza alcun dubbio. Nel 2024 ha perso un solo match e ha mostrato miglioramenti straordinari in ogni settore. Colpiva forte anche prima, la palla gli usciva alla perfezione sia dal diritto che dal rovescio. A un certo punto però, parlo degli ultimi sei mesi, ha saputo essere più concreto, lasciarsi più margine, fare meno errori. Così ha cominciato a vincere e non si è più fermato”.