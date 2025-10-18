Torino Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Torino Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

TORINO NAPOLI STREAMING TV – Oggi, sabato 18 ottobre 2025, alle ore 18 Torino e Napoli scendono in campo allo stadio Olimpico di Torino, partita valida per la settima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Torino Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Torino e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Torino Napoli è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 18 ottobre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Torino Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Nkounkou; Vlasic, Ngonge; Simeone. All. Baroni

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Elmas, Hojlund, David Neres. All. Conte