Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:51
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Torino Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Torino Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

TORINO NAPOLI STREAMING TV – Oggi, sabato 18 ottobre 2025, alle ore 18 Torino e Napoli scendono in campo allo stadio Olimpico di Torino, partita valida per la settima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Torino Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Torino e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Torino Napoli è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 18 ottobre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Torino Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Nkounkou; Vlasic, Ngonge; Simeone. All. Baroni

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Elmas, Hojlund, David Neres. All. Conte

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Roma Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Giro di Lombardia 2025: più puntale delle tasse, arriva la scala reale di Tadej
Sport / Estonia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali
Ti potrebbe interessare
Sport / Roma Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Giro di Lombardia 2025: più puntale delle tasse, arriva la scala reale di Tadej
Sport / Estonia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali
Sport / Giro di Lombardia 2025: chi impedirà a Tadej di fare Scala reale?
Calcio / Stadio San Siro: approvata la vendita a Milan e Inter dalla Giunta del Comune di Milano
Sport / Juventus Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Napoli Genoa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Fiorentina Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Inter Cremonese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Roma Lille streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League
Ricerca