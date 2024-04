Il clamoroso errore arbitrale contro Sinner che fa infuriare i social

Un clamoroso errore arbitrale durante la semifinale del Rolex Monte Carlo Masters 2024 tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, vinta dal campione greco per 2 set a 1, ha scatenato la rabbia dei tifosi sui social.

È avvenuto tutto durante il quarto game del terzo set, quando entrambi avevano già conquistato una partita a testa: 6 / 4 per il greco il primo, 6 / 3 per il tennista di San Candido il secondo. Sinner conduceva per 3 game a 1 e senza quell’errore avrebbe potuto allungare andando sul 4 a 1.

Sul vantaggio per l’altoatesino (palla break per Sinner), Tsitsipas colpisce troppo forte e manda la palla fuori dalle linee del campo. A Monte Carlo non è previsto l’occhio di falco automatico e malgrado il segno ben lontano dalla linea la giudice di sedia dà per buono il punto del greco.

Si torna così sul 40-40 da cui poi Tsitsipas chiude con un ace per evitare il break, portandosi sul 3 a 2. Da lì, il greco riesce non solo a recuperare ma anche a superare Sinner, andando poi a vincere il terzo set per 6 a 4, conquistando l’incontro e guadagnandosi la finale.

In molti sui social hanno definito “scandaloso” l’arbitraggio che ha penalizzato il campione altoatesino, frenato anche da un piccolo infortunio durante gli ultimi game dell’incontro.