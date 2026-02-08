Super Bowl 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la finale NFL

Nella notte italiana tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio 2026 al Levi’s Stadium, a Santa Clara (California) si gioca il Super Bowl 2026 tra New England Patriots e Seattle Seahawks. La finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, sarà – come sempre – un grande show di sport ma non solo. L’evento, come da tradizione, avrà infatti il tradizionale Halftime Show (durante l’intervallo andrà in scena uno spettacolo musicale). Dove vedere il Super Bowl 2026 in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Rai? Mediaset? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La finale della NFL sarà trasmessa negli Stati Uniti dalla CBS, in Italia invece sarà possibile seguirla in chiaro, gratis, su Italia 1. Il collegamento con il Levi’s Stadium, nella città di Santa Clara, comincerà intorno alle ore 00,15.

Super Bowl 2026 streaming live

Non solo tv. Il Super Bowl 2026 (New England Patriots-Seattle Seahawks) sarà trasmesso in live streaming tramite la piattaforma a pagamento Dazn che, oltre al calcio italiano, trasmette molte partite della NFL dato che ne detiene i diritti per l’Italia. Inoltre sarà possibile seguire il match su Mediaset Infinity.

Lo stadio

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il Super Bowl 2026, ma dove si gioca la finale tra New England Patriots e Seattle Seahawks? La finalissima NFL si gioca al Levi’s Stadium, uno stadio all’aperto all’avanguardia situato a Santa Clara, California (4900 Marie P. DeBartolo Way), inaugurato nel 2014 come casa dei San Francisco 49ers. Con una capacità standard di oltre 68.000 spettatori (espandibile a 75.000), è noto per la sua tecnologia avanzata, la sostenibilità ambientale e la presenza di un museo dedicato alla squadra.

Cantanti

Quali saranno i cantanti del Super Bowl 2026? L’Half Time Show, ovvero lo spettacolo di metà partita (durante l’intervallo dell’incontro), sarà tenuto da Bad Bunny, cantante portoricano. I Green Day invece canteranno nello show di apertura: la band punk rock proporrà un medley dei loro brani più famosi. L’inno nazionale statunitense sarà cantato da Charlie Puth. Brandi Carlie si esibirà in America The Beautiful.