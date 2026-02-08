Icona app
Sport

A che ora inizia il Super Bowl 2026: l’orario della finale NFL

di Anton Filippo Ferrari
A che ora inizia il Super Bowl 2026: l’orario della finale NFL

A che ora inizia il Super Bowl 2026, la finale della NFL tra New England Patriots e Seattle Seahawks? Ve lo diciamo subito: la grande sfida inizierà nella notte italiana tra l’8 e 9 febbraio 2026 alle ore 00,30 (italiane), ma si potrà seguire l’evento già dalle 23,55 su Dazn. All’intervallo del match, che si giocherà al Levi’s Stadium, a Santa Clara (California), poi spazio al tradizionale Halftime Show, lo show musicale atteso in tutto il mondo al pari della partita che vedrà esibirsi diversi artisti. A che ora finisce il Super Bowl 2026? La chiusura dell’evento dovrebbe avvenire intorno alle ore 5 del mattino.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia il Super Bowl 2026, ma dove vederlo in tv e live streaming? La finale della NFL sarà trasmessa negli Stati Uniti dalla CBS, in Italia invece sarà possibile seguirla in chiaro, gratis, su Italia 1 che manderà in onda l’evento a partire dalle 00.30 italiane. Per coloro che vorranno seguire il Super Bowl 2026 in streaming sarà possibile collegarsi a Mediaset Infinity e accedere al canale gratuito o su DAZN che, oltre al calcio, detiene i diritti tv della NFL.

Le squadre

Abbiamo visto a che ora inizia il Super Bowl 2026, ma cosa sappiamo sulle due squadre finaliste? I New England Patriots (che hanno sede a Boston) hanno vinto 10 a 7 contro i Denver Broncos, qualificandosi per il Super Bowl dopo sette anni; affronteranno i Seattle Seahawks, che non giocano la finale dal 2015 e che hanno battuto 31 a 27 i Los Angeles Rams. I Patriots hanno vinto il Super Bowl per ben sei volte (record assoluto), l’ultima risale al 2019. I Seahawks hanno fatto festa soltanto in un’occasione (nel 2014).

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
