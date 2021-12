Sorteggio playoff Europa League 2021-2022 streaming e diretta tv: dove vederlo live

Oggi, lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 13 a Nyon (Svizzera) va in scena il sorteggio dei playoff della Uefa Europa League 2021-2022. A prenderne parte 3 squadre italiane: Atalanta, Napoli e Lazio. La prima retrocessa dalla Champions League; le altre due qualificate dai gironi. Restrizioni: non potranno essere sorteggiate insieme le squadre dello stesso paese e nemmeno squadre russe e ucraine. Dove vedere il sorteggio dei playoff dell’Europa League 2021-2022 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il sorteggio dei playoff dell’Europa League 2021/2022 sarà visibile in tv su Sky Sport 24 al canale 200 del satellite e su Sky Sport Football, canale 203 del satellite.

Sorteggio playoff Europa League 2021 2022 streaming live

Gli abbonati a Sky potranno seguire il sorteggio dell’Europa League attraverso Sky Go, scaricando l’app su tablet e smartphone oppure acquistando uno dei pacchetti NOW. Il sorteggio sarà visibile poi anche su Dazn. Sul sito ufficiale della UEFA sarà disponibile in lingua inglese.

Come funziona e le date

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il sorteggio dei playoff dell’Europa League 2021 2022, ma come funziona la competizione e chi partecipa? Non sono possibili incontri tra squadre della stessa nazione (ad esempio Atalanta, Napoli, Lazio). Le squadre di Europa League possono sfidare solo quelle di Champions e viceversa. Le seconde classificate nei gironi di Europa League sono le teste di serie, le terze classificate dei gironi di Champions League le non teste di serie. Di seguito l’elenco delle squadre che prenderanno parte al sorteggio:

Teste di serie

Betis Rangers Napoli Real Sociedad Olympiakos Lazio Braga Dinamo Zagabria

Non teste di serie

Borussia Dortmund Sheriff Tiraspol Zenit San Pietroburgo Siviglia Barcellona Porto Lipsia Atalanta

Le otto squadre qualificate dai sedicesimi affronteranno le otto già qualificate a fine 2021 agli ottavi di Europa League. Sarà neccesario un nuovo sorteggio il 25 febbraio 2022 per definire gli incontri: il tabellone non è già definito. Negli ottavi saranno possibile anche incontri tra squadre della stessa nazione.