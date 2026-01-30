Sorteggi playoff Champions League 2025 2026 diretta live: le avversarie delle italiane, Inter, Juventus e Atalanta

Quali sono le avversarie delle squadre italiane ai playoff di Champions League 2025 2026? Oggi, 30 gennaio 2026, alle ore 12 da Nyon si svolgono i sorteggi dei playoff, che determineranno i match per andare avanti nella principale competizione europea. Tre le italiane che si sono qualificate, dopo un piazzamento tra il nono e il 24esimo posto nella fase a girone unico: Inter, Juventus e Atalanta. TPI segue in diretta dalle ore 12 il sorteggio:

GLI ACCOPPIAMENTI

Benfica-Real Madrid

Bodo Glimt-Inter

Monaco-PSG

Qarabag-Newcastle

Galatasaray-Juventus

Brugge-Atletico Madrid

Olympiacos-Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund-Atalanta

Come funziona

Questi spareggi riguardano le squadre che nel girone unico della fase a campionato si sono classificate dal nono al 24esimo posto, mentre le prime 8 si sono già qualificate agli ottavi. Per la Champions sono coinvolte Inter, Juventus e Atalanta.

Nel sorteggio di Champions League, i club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie e quattro coppie non teste di serie che vengono abbinati tra loro. Sono ammessi scontri con squadre dello stesso Paese. Le sfide (andata e ritorno) si svolgeranno il 17/18 e 24/25 febbraio. Le otto che superano gli spareggi accedono agli ottavi di finale, che verranno sorteggiati venerdì 27 febbraio 2026.

I club posizionati tra la 9ª e la 16ª posizione avranno lo status di teste di serie: disputeranno la gara di ritorno davanti al proprio pubblico e affronteranno una delle squadre classificate tra il 17° e il 24° posto. Sono previste anche opzioni alternative negli abbinamenti: ad esempio l’Inter, decima in classifica, potrebbe essere sorteggiata contro la 23ª o la 24ª, ovvero Bodo Glimt o Benfica.

Streaming e tv

Dove vedere i sorteggi dei playoff di Champions League 2025 2026 in tv e streaming? Appuntamento in diretta oggi, 30 gennaio 2026, alle ore 12 su Sky Sport 24 (canale 200 di Sky). Anche in streaming live sul sito ufficiale della Uefa, sul canale YouTube di Sky Sport, oppure su Now e Sky Go.