Sondaggio Ipsos: 64 per cento dei milanesi a favore del nuovo San Siro

Sondaggio sul nuovo stadio San Siro a Milano, i risultati

SONDAGGIO SU NUOVO SAN SIRO – Il 64 per cento dei cittadini milanesi è a favore della costruzione del nuovo San Siro e della riqualificazione dell’intera area. È quanto emerge da una ricerca realizzata da Ipsos sul progetto di Inter e Milan per il nuovo impianto.

Tra i principali dati emersi dall’indagine sul campione di 2.000 interviste, il 77 per cento delle persone sentite considera il nuovo stadio un’opportunità che andrebbe colta al volo, che porterà modernità, posti di lavoro e benefici a Milano. Una città che sta cambiando, in cui però non mancano le zone da riqualificare, come appunto quella dove oggi è collocato il Meazza (secondo il 75 per cento degli intervistati).

Tra i maggiori sostenitori del progetto ci sono i tifosi delle due squadre, soprattutto se attualmente abbonati (voto medio 8,4/10) e coloro che frequentano San Siro con una certa regolarità. Il nuovo impianto, secondo le opinioni, sarà più confortevole e sicuro (secondo il 79 per cento), migliorerà l’immagine non solo di Milan e Inter, ma anche quella della città di Milano (71 per cento).

I progetti di Populous (“La Cattedrale”) e Manica/Sportium (“Gli anelli di Milano”) piacciono molto entrambi, mentre il 63 per cento auspica che il Comune di Milano dialoghi costantemente con le due società.

