Per la prima volta nella storia San Siro ospita un match di Serie A femminile

La Serie A femminile arriva nel tempio del calcio italiano: per la prima volta nella storia, infatti, un match del massimo campionato italiano femminile si disputa sul prato dello stadio Giuseppe Meazza, noto anche come San Siro, di Milano. La partita, in programma nella serata di lunedì 5 ottobre e visibile su Sky Sport con diretta a partire dalla 20,45, vede protagoniste Milan e Juventus, due delle compagini più attrezzate per vincere lo scudetto. “L’opportunità di giocare in un impianto che fino a qualche anno fa il calcio femminile si sognava è un’emozione e un piacere per tutti” ha dichiarato l’allenatrice della Juventus Rita Guarino.

In realtà non è la prima volta che due squadre femminili si affrontano al Meazza. Il 24 settembre 1974, infatti, lo stadio ospitò un’amichevole tra Italia e Scozia, che terminò con il risultato di 3 a 0 in favore della nazionale azzurra, allenata dall’ex giocatore dell’Inter Amedeo Amedei. La partita, che di disputò davanti a quasi mille spettatori, vide la presenza anche del cantante Adriano Celentano che a fine partita premiò la capitana Elena Schiavo. Il giorno seguente, i cronisti della Gazzetta dello Sport dedicarono un articolo all’evento calcistico titolandolo come segue: “L’Italia sembra l’Olanda purtroppo sono donne…”. Quarantasei anni dopo le cose sembrano essere fortunatamente cambiate.

Leggi anche: 1. L’intervista di Daria Bignardi a Elena Ferrante: “Essere donna è una straordinaria opportunità” / 2. Verona, al Festival della Bellezza i relatori sono quasi tutti uomini: è polemica / 3. Justine Mattera a TPI: “Mia figlia e la gara di ciclismo che ha sfavorito le bambine”

Potrebbero interessarti Il Centro Diagnostico Italiano al Giro E, tra competizione e tamponi anti Covid-19 Calciomercato 2020 Roma: acquisti e cessioni dei giallorossi Calciomercato 2020 Napoli: acquisti e cessioni degli azzurri