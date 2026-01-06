Sassuolo Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Sassuolo Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

SASSUOLO JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 20,45 Sassuolo e Juventus scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, partita valida per la 19esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Sassuolo Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Sassuolo e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Sassuolo Juventus è in programma per le ore 20,45 di oggi, martedì 6 gennaio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Sassuolo Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Openda, Yildiz; David. All. Spalletti.