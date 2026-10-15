Salisburgo Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

SALISBURGO MILAN STREAMING TV – Questa sera, giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 18,45 Salisburgo e Milan scendono in campo alla Red Bull Arena di Salisburgo, partita valida per la League phase della Uefa Europa League 2026-2027. Dove vedere Salisburgo Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Salisburgo Milan: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Salisburgo e Milan sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Salisburgo Milan è in programma per le ore 18,45 di oggi, 15 ottobre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Salisburgo Milan sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Salisburgo-Milan

Salisburgo-Milan Dove: Red Bull Arena, Salisburgo

Red Bull Arena, Salisburgo Data: giovedì 15 ottobre 2026

giovedì 15 ottobre 2026 Ore: 18,45

18,45 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, Now

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Salisburgo Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Red Bull Salisburgo (4-2-3-1): Früchtl; Lainer, Boma, Drexler, Schmid; Barry, Krätzig; Lindstrøm, Kitano, Vertessen; Konaté. All.: Röhl.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Mario Gila, Tomori, Pavlović; Chukwueze, Rabiot, Modrić, Diego Moreira; Pulisic, Cissé; Gonçalo Ramos. All.: Amorim.