Roma Torino streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia

Roma Torino streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia

ROMA TORINO STREAMING TV – Questa sera, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 21 Roma e Torino scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Roma Torino in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La finale di Coppa Italia tra Roma e Torino sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Torino è in programma per le ore 21 di oggi, giovedì 4 dicembre 2025. In live streaming? Sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Torino in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Soulé; Dybala, El Shaarawy. Allenatore: G. Gasperini

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajili, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Ngonge. Allenatore: M. Baroni