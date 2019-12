Roma SPAL streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ROMA SPAL STREAMING TV – Questa sera, 15 dicembre 2019, alle ore 18 Roma e SPAL scendono in campo allo stadio Olimpico, per una gara valida per la 16esima giornata della Serie A Tim 2019-2020.

Da una parte la squadra di Fonseca, tra le più spettacolari e che giocano un bel calcio, intenzionata a far punti per arrivare a qualificarsi alla prossima Champions League, dall’altra la SPAL, al momento ultima con appena 9 punti.

Dove vedere Roma SPAL in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Serie A nel dettaglio:

Roma SPAL: dove vederla in tv

La partita di Serie A tra Roma e SPAL sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (quindi a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251, 252, 253 e così via: satellite e fibra).

Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

Il calcio d’inizio di Inter Roma è in programma per le ore 18 di oggi, domenica 15 dicembre 2019.

Roma SPAL: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Roma SPAL: le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma SPAL in tv e streaming, ma quali sono le probabili formazioni per la sfida? Di seguito le probabili formazioni della sfida in programma alle ore 20,45 di oggi, domenica 15 dicembre 2019:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Perotti, Mkhitaryan; Dzeko.

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Valoti; Jankovic, Petagna.

