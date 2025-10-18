Roma Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Roma Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ROMA INTER STREAMING TV – Oggi, sabato 18 ottobre 2025, alle ore 20,45 Roma e Inter scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la settima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Roma e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Inter è in programma per le ore 20.45 di oggi, sabato 18 ottobre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Dybala; Dovbyk

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Chalanoglu, Mkitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro