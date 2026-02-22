Roma Cremonese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Roma Cremonese streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ROMA CREMONESE STREAMING TV – Oggi, domenica 22 febbraio 2026, alle ore 20,45 Roma e Cremonese scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 26esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Cremonese in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Roma e Cremonese sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Cremonese è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 22 febbraio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Cremonese in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulè, Pellegrini Lo.; Malen. All. Gasperini.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella Giu.; Vardy, Djuric.