Sport

Roma Cagliari streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

di Anton Filippo Ferrari
Roma Cagliari streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ROMA CAGLIARI STREAMING TV – Oggi, lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 20,45 Roma e Cagliari scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 24esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Cagliari in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Roma e Cagliari sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Cagliari è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 8 febbraio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Cagliari in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini Lo.; Malen. All. Gasperini.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Idrissi R.; Kilicsoy, Esposito Se. All. Pisacane.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
