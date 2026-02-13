Pisa Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Pisa Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

PISA MILAN STREAMING TV – Oggi, venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 20,45 Pisa e Milan scendono in campo allo stadio di Pisa, partita valida per la 25esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Pisa Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Pisa e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Pisa Milan è in programma per le ore 20,45 di oggi, venerdì 13 febbraio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Pisa Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi,. All. Hiljemark

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri