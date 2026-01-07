Parma Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Parma Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

PARMA INTER STREAMING TV – Oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 20,45 Parma e Inter scendono in campo allo stadio Tardini di Parma, partita valida per la 19esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Parma Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Parma e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Parma Inter è in programma per le ore 20,45 di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Parma Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

PARMA (5-3-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estevez; Ondrejka, Pellegrino. All. Cuesta.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; P. Esposito, Lautaro. All. Chivu.