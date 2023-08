Palio di Siena 16 agosto 2023: chi è il mossiere Bartolo Ambrosione e cosa fa

Chi è Bartolo Ambrosione, il mossiere del Palio di Siena del 16 agosto 2023 e cosa fa? In un Palio, quello di Siena incluso, il mossiere è colui che, abbassando il canape, fa partire la gara ippica della manifestazione. È l’unico ed insindacabile giudice sulla validità della partenza (la cosiddetta “mossa”) delle eventuali fasi eliminatorie e della corsa vera e propria. Il mossiere può abbassare il canape anche per motivi di sicurezza, quando una o più contrade “forzano” la mossa. Quando il canape si abbassa ma il mossiere, a suo insindacabile giudizio, non ritiene valida la partenza (allineamento non corretto, posizioni scambiate, ecc.), decreta l’annullamento della mossa stessa.

Inoltre effettua la chiamata all’interno dei canapi secondo gli ordini prestabiliti per sorteggio, diversi per le eventuali prove e per il palio. Può far uscire e rientrare i cavalli dai canapi, senza cambiare l’ordine di chiamata, quando ritiene che l’allineamento sia difficoltoso. Può richiamare ed ammonire i fantini in caso di comportamento scorretto. Richiami ed ammonizioni si traducono poi in squalifiche per le contrade o per i fantini.

Al Palio di Siena è nominato dall’amministrazione comunale, su segnalazione dei capitani delle diciassette contrade. Il mossiere svolge il suo ruolo all’interno del verrocchio durante le batterie della tratta, per le sei prove e per la corsa del Palio, dal quale comanda sia il meccanismo di abbassamento del canape per dare la mossa, sia il pulsante per l’esplosione del mortaretto per decretarne l’annullamento. Ma chi Bartolo Ambrosione, il mossiere designato per il Palio di Siena del 16 agosto 2023? Vediamolo insieme.

Bartolo Ambrosione (Brescia, 22 maggio 1959) è un cavaliere. In carriera ha disputato due edizioni dei Giochi olimpici: Los Angeles 1984 e Seul 1988. Nel 1984 ha chiuso al 30esimo posto nel concorso completo individuale e al settimo in quello a squadre; quattro anni più tardi si è classificato all’11esimo posto nell’individuale, mentre in quello a squadre l’Italia non ha completato la prova. Negli anni duemila è stato più volte mossiere del Palio di Siena. Bartolo Ambrosione ha una moglie e due figlie.

Perché il mossiere del palio di Siena viene portato via dopo la partenza? Per tradizione il mossiere, non appena ha dato la Mossa, se ne va e non guarda mai lo svolgimento della Carriera fino alla fine. Il motivo è legato all’ordine pubblico. Essendo, sostanzialmente, l’arbitro della Carriera potrebbe essere contestato o aggredito dai contradaioli in piazza. Da qui la, “saggia”, decisione di sparire nel minor tempo possibile.