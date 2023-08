Palio di Siena 16 agosto 2023: contrade, cavalli, fantini, drappellone e streaming live

Oggi, mercoledì 16 agosto 2023, si corre il Palio di Siena in onore della Madonna dell’Assunta, il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato da Marco Lodola. Ricordiamo che sono due i Palii che si corrono ogni anno: il primo il 2 luglio, in onore della Madonna di Provenzano, il secondo il 16 agosto in onore della Madonna dell’Assunta, e sono dieci – sulle diciassette complessive – le Contrade che corrono ogni Palio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sul palio in programma oggi.

Contrade

Quali sono le contrade che corrono il Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2023? Corrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell’anno precedente nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Quest’anno per il Palio del 16 agosto le Contrade che corrono sono:

TORRE

DRAGO

BRUCO

PANTERA

OCA

AQUILA

ISTRICE

TARTUCA

CHIOCCIOLA

GIRAFFA

Cavalli e fantini

Come vengono assegnati i cavalli alle contrade che partecipano al Palio di Siena del 16 agosto 2023? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza.

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2023? Esultano l’Oca che porta nella stalla Zio Frac, le due rivali, Aquila e Pantera, a cui la sorte ha affidato Viso d’Angelo e Anda e Bola. Ed infine la Giraffa con Abbasantesa. A loro la dea bendata ha affidato i cavalli ritenuti più potenti ed esperti di questo lotto. Ma vediamo insieme tutte le assegnazioni:

Istrice – Antine Day (sauro di 7 anni esordiente);

Giraffa – Abbasantesa (femmina di sette anni, un Palio già corso)

Aquila – Viso d’Angelo (baio di 9 anni, tre Palii già corsi);

Bruco – Zenis (esordiente);

Drago – Vitzichesu (baio di 8 anni, un Palio già corso);

Torre – Tabacco (castrone di 11 anni, cinque Palii già corsi);

Pantera – Anda e Bola (cavallo di sette anni, un Palio già corso);

Oca – Zio Frac (tre Palii già corsi, uno vinto);

Chiocciola – Reo Confesso (tre Palii già corsi);

Tartuca – Schietta (tre Palii già corsi).

Il programma di oggi, 16 agosto 2023

Ma vediamo insieme il programma del Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2023:

07:45 Piazza del Campo: “Messa del Fantino”, celebrata nella Cappella della Piazza.

09:00 Piazza del Campo: “Provaccia”, ultima prova.

10:30 Palazzo Comunale: assegnazione dei fantini e dei cavalli.

14:00 In ogni Contrada: vestizione della Comparsa, benedizione del cavallo

16:00 Palazzo del Governo, Piazza Duomo: partenza del “Corteo Storico”

16:50 Piazza del Campo: Ingresso del Corteo in Piazza

19:00 Piazza del Campo: Inizio gara del Palio.

Concluso il Corteo, uno scoppio del mortaretto annuncia l’uscita dei cavalli dall’Entrone. Ad ogni fantino viene consegnato un nerbo di bue con il quale potrà incitare il cavallo e/o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi le accoppiate si avvicinano al punto della mossa dove sono stati tesi i due canapi tra i quali saranno chiamati dal mossiere, che anche in questa occasione sarà Bartolo Ambrosione, ad allinearsi. L’ordine di entrata è stabilito dalla sorte.

Regolamento

La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quand o quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche). Di seguito le 17 contrade di Siena:

AQUILA

BRUCO

CHIOCCIOLA

CIVETTA

DRAGO

GIRAFFA

ISTRICE

LEOCORNO

LUPA

NICCHIO

OCA

ONDA

PANTERA

SELVA

TARTUCA

TORRE

VALDIMONTONE

Le contrade, come le conosciamo oggi, esistono dal 1729 ma le loro origini risalgono all’anno mille, quando a Siena nacquero delle piccole associazioni che offrivano servizi ai pellegrini diretti a Roma lungo la via Francigena. La lunga storia delle contrade è fatta anche di rivalità e violenze che da secoli trovano sfogo nel Palio.

Palio di Siena 16 agosto 2023: il drappellone

Abbiamo visto programma e contrade del Palio di Siena del 16 agosto 2023, ma qual è il drappellone? Il premio che sarà consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Marco Lodola. E’ un caleidoscopio di colori. Una contaminazione di stili. Nella parte alta del drappo la Madonna con una veste rossa e un mantello blu. Il volto non è delineato, così come quelli che riempiono la parte restante. Così come in tutti i lavori che contraddistinguono il maestro lombardo. Sono volti senza tempo.

Streaming, tv e telecronista

Dove vedere il Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2023, in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto 2023 la diretta partirà alle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.