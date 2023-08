Palio di Siena 16 agosto 2023, diretta LIVE: la cronaca in tempo reale da Piazza del Campo

PALIO DI SIENA 16 AGOSTO 2023 DIRETTA LIVE – Oggi, mercoledì 16 agosto 2023, si corre il Palio di Siena in onore della Madonna dell’Assunta, il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato da Marco Lodola. Noi di TPI lo seguiremo LIVE. Di seguito la cronaca in tempo reale:

LA DIRETTA

Vince cavallo scosso dell’Oca!

Passa in testa il cavallo scosso dell’Oca

La Pantera domina, ma a poco dal traguardo cade!

Cade l’Oca, il cavallo scosso terzo

Parte bene la Giraffa che però poco dopo cade, Pantera avanti, Bruco secondo

Mossa valida

Quinto tentativo

Viene abbassato il canape a scopo precauzionale. Giro di piazza per i cavalli. Aquila e Istrice restano ferme. Poco dopo entrano i barbareschi per asciugare il sudore dei cavalli e assistere i fantini

Altro tentativo: Aquila molto agitata. Torre aggressiva

Mossa complicata: il mossiere fa uscire i cavalli dai canapi

Altro tentativo: le contrade vengono richiamate ai canapi

Fuori tutti

Secondo avvertimento per la Torre. Primo per l’Aquila

Il mossiere richiama le contrade nell’ordine estratto

Di nuovo tutti fuori

Si torna tra i canapi. Torre e Aquila fuori posizione. Situazione elettrica. Primo avvertimento per la Torre

Agitazione tra i canapi. Il mossiere fa uscire le contrade. Iniziano le “trattative” con l’Istrice

Viene letto l’ordine ai canapi. Silenzio assoluto in Piazza del Campo. Ecco l’ordine deciso dalla sorte e letto dal mossiere: Tartuca, Bruco, Chiocciola, Oca, Pantera, Aquila, Torre, Drago, Giraffa. Istrice di rincorsa

Cavalli e fantini entrano in Piazza

In corso la sbandierata finale

Il drappellone fa il suo ingresso in Piazza del Campo. Manca sempre meno alla Mossa

È in corso il corteo storico. L’ingresso in Piazza dei cavalli con i rispettivi fantini è previsto poco prima delle 19

Alle 16,45 l’inizio della diretta televisiva

Ci siamo: è il giorno del Palio! Oggi si corre in Piazza del Campo!

Palio di Siena 16 agosto 2023 diretta live: le contrade in Piazza

Ma quali sono le contrade che corrono il Palio di Siena del 16 agosto 2023? Di seguito l’elenco delle contrade con i rispettivi cavalli:

Regolamento

Qual è il regolamento del Palio di Siena del 16 agosto 2023? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche).

Streaming e diretta tv

Dove vedere il Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2023, in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto 2023 la diretta partirà alle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.