Palio di Siena 16 agosto 2023, biglietti: quanto costano e dove acquistarli

Quanto costano i biglietti per assistere al Palio di Siena del 16 agosto 2023? Ve lo diciamo subito: un posto alla mossa può valere anche più di 500 euro. Ma attenzione: la maggior parte dei “posti” è gratuita. Si può infatti assistere alla Carriera dall’interno di Piazza del Campo il cui accesso è gratuito fino ad esaurimento posti (alle 17,45 la chiusura dell’ultimo accesso). Per accedere ai balconi, ai palchi, alle finestre, che sono tutti posti privati, è invece necessario un biglietto.

I biglietti del Palio di Siena partono da 260 euro a persona, con i posti migliori che costano decisamente di più. I biglietti per le prove del Palio partono da 60 euro a persona. Dove acquistare i biglietti per il Palio di Siena? Non esistendo una biglietteria accentrata, è necessario rivolgersi direttamente ai gestori dei singoli palchi (palcaioli) o ai proprietari degli appartamenti che si affacciano sulla Piazza. Molti vip assistono ogni anno alle due carriere gratuitamente in quanto ospiti di chi possiede un balcone sulla piazza. Ma quali sono le contrade che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2023? Eccole:

TORRE

DRAGO

BRUCO

PANTERA

OCA

AQUILA

ISTRICE

TARTUCA

CHIOCCIOLA

GIRAFFA

Programma

Abbiamo visto come e dove acquistare i biglietti per il Palio di Siena del 16 agosto 2023, ma qual è il programma della giornata di oggi? Eccolo:

07:45 Piazza del Campo: “Messa del Fantino”, celebrata nella Cappella della Piazza.

09:00 Piazza del Campo: “Provaccia”, ultima prova.

10:30 Palazzo Comunale: assegnazione dei fantini e dei cavalli.

14:00 In ogni Contrada: vestizione della Comparsa, benedizione del cavallo

16:00 Palazzo del Governo, Piazza Duomo: partenza del “Corteo Storico”

16:50 Piazza del Campo: Ingresso del Corteo in Piazza

19:00 Piazza del Campo: Inizio gara del Palio.

Concluso il Corteo, uno scoppio del mortaretto annuncia l’uscita dei cavalli dall’Entrone. Ad ogni fantino viene consegnato un nerbo di bue con il quale potrà incitare il cavallo e/o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi le accoppiate si avvicinano al punto della mossa dove sono stati tesi i due canapi tra i quali saranno chiamati dal mossiere, che anche in questa occasione sarà Bartolo Ambrosione, ad allinearsi. L’ordine di entrata è stabilito dalla sorte.