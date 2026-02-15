Napoli Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Napoli Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 15 febbraio 2026, alle ore 20,45 Napoli e Roma scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 25esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Roma è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 15 febbraio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Olivera; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini