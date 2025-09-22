Napoli Pisa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Napoli Pisa streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI PISA STREAMING TV – Oggi, lunedì 22 settembre 2025, alle ore 20,45 Napoli e Pisa scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la quarta giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Pisa in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Pisa sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Sassuolo è in programma per le ore 20,45 di oggi, lunedì 22 settembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Pisa in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

PISA (3-4-2-1): Semper; Bonfanti, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; N’Zola. All. Gilardino.