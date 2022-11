Mondiali Qatar 2022: i convocati dell’Uruguay, tutti i giocatori

Quali sono i giocatori convocati dal ct dell’Uruguay per i Mondiali di Qatar 2022? Ecco la lista:

Portieri: Sergio Rochet (Nacional, Uru), Fernando Muslera (Galatasaray, Tur), Sebastian Sosa (Independiente, Arg)

Difensori: José Luis Rodriguez (Nacional, Uru), Guillermo Varela (Flamengo, Bra), Ronald Araujo (Barcellona, Spa), José María Giménez (Atlético Madrid, Spa), Sebastian Coates (Sporting Lisbonne, Por), Diego Godin (Vélez Sarsfield, Arg), Martin Caceres (Los Angeles Galaxy, Usa), Matias Viña (Roma), Mathias Olivera (Napoli).

Centrocampisti: Matias Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham, Ing), Federico Valverde (Real Madrid, Spa), Lucas Torreira (Galatasaray, Tur), Manuel Ugarte (Sporting Lisbonne, Por), Facundo Pellistri (Manchester United, Ing), Nicolas De la Cruz (River Plate, Arg), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, Bra), Agustin Canobbio (Athletico Paranaense, Bra), Facundo Torres (Orlando City, Usa)

Attaccanti: Darwin Nunez (Liverpool, Ing), Luis Suarez (Nacional, Uru), Edinson Cavani (Valence, Spa), Maximiliano Gomez (Trabzonspor, Tur).

Gironi

Ma vediamo insieme i gironi dei Mondiali di Qatar 2022:

Gruppo A: Ecuador, Olanda, Qatar, Senegal

Gruppo B: Galles, Inghilterra, Iran, Stati Uniti

Gruppo C: Arabia Saudita, Argentina, Messico, Polonia

Gruppo D: Australia, Danimarca, Francia, Tunisia

Gruppo E: Costa Rica, Germania, Giappone, Spagna,

Gruppo F: Belgio, Canada, Croazia, Marocco

Gruppo G: Brasile, Camerun, Serbia, Svizzera

Gruppo H: Corea del Sud, Ghana, Portogallo, Uruguay

Streaming e tv

Abbiamo visto i convocati dell’Uruguay per i Mondiali di Qatar 2022, ma dove vedere tutte le partite in diretta tv e live streaming? La Rai trasmetterà in diretta esclusiva tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 in chiaro, gratis: 28 su Rai 1, le altre in esclusiva su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.