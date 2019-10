L’ex direttore sportivo della Roma, Monchi, tornato al Siviglia dopo l’esperienza in giallorosso, ha rilasciato un’intervista a El Confidencial. “Quando sono tornato da Roma, o meglio, quando mi hanno cacciato, così raccontiamo un’altra cosa – ha precisato -, ho iniziato a sentire che la stagione era stata molto complicata e con molti infortunati, quindi ho fatto uno studio. Non usare i tuoi giocatori per il 15 per cento della stagione ha un costo sportivo ma anche economico, facendo un conto rapido si arriva intorno ai 20 milioni”.

